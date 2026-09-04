Bagnara, spari a un 17enne dopo una rissa: arrestati due coetanei

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Una rissa scaturita per uno sguardo di troppo, poi gli spari che hanno raggiunto un 17enne ferendolo alla testa: arrestati due coetanei a Bagnara Calabra

Bagnara Calabra (Reggio Calabria) – Una futile lite scaturita da uno “sguardo di troppo” e degenerata in una violenta aggressione a colpi di pistola e coltello: è questa la ricostruzione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di due diciassettenni, accusati di tentato omicidio in concorso ai danni di un coetaneo raggiunto alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, nelle prime ore della notte del 3 luglio i due giovani avrebbero avuto, in più occasioni, accesi confronti verbali e fisici con un altro 17enne perché quest’ultimo li avrebbe “guardati male”. Le tensioni sono poi degenerate in una rissa.

Dopo che i gruppi si erano ormai allontanati, i due indagati avrebbero raggiunto nuovamente il giovane nei pressi di un distributore automatico di bevande. A quel punto, uno dei due lo avrebbe aggredito con un coltello, mentre l’altro gli avrebbe sparato un colpo di pistola, raggiungendolo alla testa, in prossimità dell’orecchio, per poi darsi alla fuga. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

LE INDAGINI IN CORSO

Le indagini dei Carabinieri, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sviluppate attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, hanno consentito di ricostruire l’accaduto e di individuare i presunti responsabili.

Nel corso dell’attività investigativa è inoltre emerso che, circa un’ora prima dell’aggressione, i due giovani avevano avuto una discussione con alcuni dipendenti di un locale di Bagnara Calabra. Nel corso dell’alterco, uno dei due avrebbe puntato una pistola contro un dipendente. Poco prima dell’aggressione, i due giovani avrebbero recuperato l’arma dal luogo in cui l’avevano precedentemente occultata. Un provvedimento cautelare ha raggiunto i due minori, che ora si trovano ristretti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.