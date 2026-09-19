Tamponamento sull’A2 a Reggio Calabria: 15 auto coinvolte, due feriti

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Maxi – tamponamento tra Gallico e Reggio Calabria sull’A2: quindici veicoli coinvolti, due feriti e autostrada parzialmente chiusa per ore.

REGGIO CALABRIA – Traffico in tilt e momenti di forte apprensione sulla principale arteria di ingresso a Reggio Calabria. L’incidente si è verificato questa mattina, 19 settembre 2026, sull’autostrada A2, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria porto. Stando alle prime informazioni, l’incidente ha coinvolto quindici veicoli in transito sulla carreggiata in direzione sud. A scatenare la maxi carambola potrebbe essere tra gli altri anche forte pioggia abbattutasi su Reggio Calabria nella tarda mattinata. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure dei sanitari.

TAMPONAMENTO SULLA A2: DISAGI ALLA VIABILITÀ E STRADE CHIUSURE ALL’INGRESSO DI REGGIO CALABRIA

Per consentire l’intervento dei soccorsi, i rilievi della Polizia Stradale e le operazioni di messa in sicurezza affidate alle squadre dell’Anas, l’autostrada è stata provvisoriamente chiusa in ingresso in città. Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla strada Nazionale con uscita obbligatoria a Gallico, per poi essere riaperto a senso unico alternato su una sola corsia in attesa della rimozione completa dei mezzi incidentati.