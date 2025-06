Reggio, beni confiscati trasformati in accoglienza temporanea post- dimissione

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria, beni confiscati destinati all’accoglienza post-dimissione. Immobili per persone fragili, supporto tra ospedale e territorio.

REGGIO CALABRIA – La Giunta comunale di Reggio Calabria ha formalizzato l’assegnazione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli a un uso sociale di grande rilevanza. Questi beni, situati in via Nazionale Bocale II, Via Cantaffio 15 e Viale Europa 81 – località Petrillina, saranno utilizzati per l’attuazione dei progetti “Accoglienza Temporanea Post-Dimissione” e “P.Art.E.C.I.P.O.”, gestiti dal Settore Welfare.

SERVIZI DI SOSTEGNO PER LE FASCE PIÙ VULNERABILI

“Questo è un importante atto amministrativo che consente, finalmente, l’avvio di servizi e attività a sostegno di diverse tipologie di soggetti fragili,” spiega una nota del Comune. In particolare, il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, ha promosso un progetto sperimentale di accoglienza temporanea post-dimissione. Quest’iniziativa si inserisce nel più ampio livello assistenziale delle “Dimissioni Protette”.

REGGIO, BENI CONFISCATI UN PONTE TRA OSPEDALE E TERRITORIO PER I CITTADINI NEL POST- DIMISSIONE

L’obiettivo principale di questo progetto è accompagnare le persone fragili nel delicato passaggio tra l’ospedale e il territorio. Si vuole garantire loro un contesto protetto e un supporto socio-assistenziale fondamentale prima che possano fare rientro al proprio domicilio o essere inseriti in un ambiente stabile.

Gli appartamenti confiscati saranno specificamente destinati a pazienti dimessi dall’ospedale che necessitano di un periodo intermedio di stabilizzazione psico-fisica, ma che non richiedono un’assistenza sanitaria continua. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come i beni sottratti alla criminalità possano essere restituiti alla comunità, trasformandosi in risorse preziose per l’inclusione e il benessere dei cittadini più vulnerabili