Doppia scossa di terremoto nel reggino

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Un doppio terremoto di magnitudo 3.5 e 2.6 ha colpito nella serata di oggi il territorio reggino tra Melicucco e Feroleto della Chiesa.

MELICUCCO (REGGIO CALABRIA) — La terra torna a tremare in provincia di Reggio Calabria. Nella serata di oggi, 30 luglio 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno registrato una sequenza sismica a breve distanza temporale l’una dall’altra nella piana di Gioia Tauro. La prima scossa, più intensa, si è verificata alle ore 20:09:04 (ora italiana) con una magnitudo ML 3.5. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma a circa 4 chilometri a ovest del comune di Melicucco, a una profondità ipocentrale di 11 chilometri.

A soli cinque minuti di distanza, precisamente alle 20:14:20, si è verificata una seconda replica di magnitudo ML 2.6. In questo secondo caso, l’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a ovest di Feroleto della Chiesa, sempre alla medesima profondità di 11 chilometri. La sequenza è stata avvertita dalla popolazione locale, mentre proseguono i consueti monitoraggi della Protezione Civile sul territorio.