Calabria, eradicazioni e controlli. Il piano anti Xylella

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Xylella in Calabria. Dalla prossima settimana la distruzione degli ulivi infetti. 300mila euro per le prime attività. Previsti ristori

Inizieranno dalla prossima settimana le attività di eradicazione delle piante di ulivo infettate dalla Xylella nel territorio di Taurianova con l’obiettivo di eliminare quello che, si spera, è l’unico focolaio in Calabria. Gli alberi censiti nell’area individuata sono circa 210, nelle zone circostanti è stato attivato un monitoraggio costante all’interno dell’area cuscinetto.

XYLELLA, INIZIA OPERAZIONE ERADICAMENTO PIANTE INFETTE

A dirlo l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che ieri, martedì 15 settembre 2026, ha preso parte alla seduta della commissione Agricoltura, convocata per discutere dell’emergenza che vive il settore olivicolo calabrese. «Un patrimonio di straordinario valore economico, storico e identitario, che necessita della massima attenzione. La Xylella arriva in un momento difficile, in cui l’olio calabrese è, ingiustamente, deprezzato» ha aggiunto Gallo. L’assessore ha ricordato anche che la Regione «ha predisposto strumenti di pianificazione e ha approvato specifici bandi finalizzati al rilancio dell’agricoltura e della filiera olivicola in vista della nuova stagione agricola».

STANZIAMENTO DI 300MILA EURO PER L’EMERGENZA

Per affrontare l’emergenza in corso, invece, è stato previsto uno stanziamento di 300mila euro e ne seguiranno altri per le attività di monitoraggio, prevenzione e attività fitosanitaria. Come avvenuto in Puglia, saranno previsti ristori per il reimpianto delle colture colpite. «Ricordo poi che il bando olivicolo pubblicato dalla Regione valorizza, attraverso criteri premiali, l’uso di colture maggiormente resilienti alle fitopatie, in particolare alla Xylella, e prevede l’introduzione di una certificazione del materiale vivaistico, come strumento di garanzia della tracciabilità e di prevenzione dell’introduzione e della diffusione di agenti patogeni» ha aggiunto.

XYLELLA IN CALABRIA, LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

Nel corso della seduta sono stati auditi il Crea (Centro di ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura), il presidente degli agronomi, docenti del Dipartimento di Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria, l’Arsac, i sindaci del territorio, i rappresentanti di Copagri, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, il dirigente del Dipartimento agricoltura. Sono intervenute la consigliera di maggioranza Daniela Iiriti e le colleghe di minoranza Rosellina Madeo («si investa nella formazione di agricoltori e vivaisti affinché possano essere essi stessi sentinelle»), Filomena Greco, Elisabetta Barbuto, che ha ricordato la mozione sul tema depositata a marzo.

GALLO: «MASSIMA DETERMINAZIONE DELLA REGIONE A FAR FRONTE AL FENOMENO»

«Comprendo il ruolo dell’opposizione e il tentativo di individuare responsabilità. Ma come i tecnici hanno precisato, la prevenzione in questo specifico caso non può far nulla. È una fitopatia difficile da contenere e impossibile da prevenire – ha detto Gallo – Da parte della Regione c’è la massima determinazione a far fronte al fenomeno, attraverso il monitoraggio e con le eradicazioni avviate, sperando non si siano altri focolai. Ogni fase dell’intervento concordata con il ministero e le operazioni comprendono anche la distruzione del legname e del fogliame per evitare la permanenza di eventuali tracce del batterio. Individuato il luogo preposto alla distruzione delle piante infette, per evitare il diffondersi dell’epidemia. La velocità degli interventi è dirimente in questi casi. Per capire la gravità del fenomeno, ricordo che in Puglia, nel recente passato, hanno distrutto 21 milioni di piante».

LA QUALITÀ DELL’OLIO RESTA ELEVATA

Nel corso della seduta si è ricordato anche che la Xylella fastidiosa non influisce sulle qualità organolettiche dell’olio e che la qualità dell’olio calabrese resta elevata. «Dobbiamo anche lavorare sulla comunicazione, per non ledere l’immagine della nostra produzione olivicola – ha detto Gallo – Serve il contributo di tutti e un’azione corale».