Galleria della Limina, in via eccezionale aperta per la festa di Siderno

Misure speciali per la festa di Siderno: galleria Limina aperta per agevolare il traffico e l’allestimento degli eventi. Senso unico alternato in galleria Torbido.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA) – La strada Jonio-Tirrenica rimarrà aperta al traffico veicolare nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre. Giorni in cui a Siderno si svolgeranno i festeggiamenti, civili e religiosi, in onore di Maria Santissima di Portosalvo, patrona della città. A tale decisione sono giunti gli organi istituzionali deputati al termine degli incontri dei Comitati Operativi Viabilità svoltisi presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Andando nel dettaglio, i comitati operativi viabilità hanno quindi deciso di adottare delle misure speciali. Misure predisposte per poter garantire al meglio la fluidità del traffico in un momento che si prevede intenso. Nel weekend in questione presumibilmente si registrerà una intensificazione del transito lunga tutta l’arteria stradale. Strade aperte, dunque, anche se all’interno della galleria Torbido, per motivi di sicurezza, verrà comunque mantenuto il transito a senso unico alternato.

PER LA FESTA DI SIDERNO APERTURA PROLUNGATA DELLA GALLERIA LIMINA

Inoltre, specifici provvedimenti mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, riguardano la galleria Limina. Infatti, per agevolare il trasporto dei materiali necessari all’allestimento dei concerti previsti nei giorni della festa di Siderno, la chiusura della galleria verrà posticipata in via straordinaria di un’ora e quindi sarà operativa alle ore 23:00, anziché alle ore 22:00. Questa misura consentirà ai camion di circolare più liberamente e agevolmente su tracciati stradali più adatti al transito di mezzi pesanti e, quindi, di raggiungere le aree destinate agli spettacoli in orario utile. a consentire il montaggio dell’attrezzatura.

Anche questa seconda decisione è stata presa in considerazione dell’intenso traffico che si prevede in quei giorni, sia per la presenza dei numerosi fedeli che parteciperanno alle celebrazioni religiose, sia per i tanti visitatori attirati a Siderno dai concerti e dagli eventi collaterali previsti nel calendario dei festeggiamenti civili.