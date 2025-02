Reggio, Atam rinnova la flotta: arrivano sei nuovi autobus a metano

2 minuti per la lettura

A Reggio Calabria l’Atam rinnova la flotta con sei nuovi autobus a metano, saranno più moderni ed ecologici. Falcomatà: «uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia».

REGGIO CALABRIA – L’azienda di trasporto pubblico di Reggio Calabria (Atam) si arricchisce di sei nuovi autobus a metano, diventando una delle realtà con il parco mezzi più moderni d’Italia. I nuovi veicoli, finanziati dalla Regione, rappresentano un ulteriore passo verso la sostenibilità del trasporto pubblico locale. I mezzi, di fabbricazione italiana, sono equipaggiati con motori a Cng (Gas Naturale Compresso) conformi alla normativa Euro 6 step E, la più avanzata sul mercato in termini di basse emissioni, con meno di 60 mg/km di NOx.

I Menarini Citymood 10 CNG sono i primi autobus a metano nella storia di Atam, un traguardo tecnologico importante per l’azienda. Si arriva così a possedere un parco mezzi eterogeneo con diverse tipologie di alimentazione (ad eccezione dell’idrogeno). I nuovi autobus, lunghi 10,60 metri, sono dotati di un sistema di alimentazione con 4 bombole in fibra di carbonio posizionate sul tetto, con una capacità totale di 1360 litri, garantendo un’autonomia di oltre 800 chilometri. Quasi il doppio rispetto ai tradizionali autobus a gasolio. Come tutti i nuovi mezzi della flotta Atam, anche questi sono dotati di sistemi di sicurezza all’avanguardia. Un sistema che andrà a garantire il massimo comfort e tranquillità a guidatori e passeggeri. Hanno una capacità di 80 posti (19 seduti e 61 in piedi). Sono inoltre attrezzati con una pedana manuale per agevolare la salita e la discesa di persone in carrozzina.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto da Atam: «La flotta di Atam si allarga e si rinnova ancora. La nostra azienda di trasporto pubblico può ormai vantare uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia. In questi giorni sono arrivati altri sei nuovi autobus, alimentati a metano, che a breve vedremo circolare sulle nostre strade. In questo modo continuiamo a differenziare le fonti energetiche. Oltre l’elettrico, adesso avremo anche i bus a metano, più moderni, confortevoli, tecnologici e a basso impatto ambientale. E pensare che, quando ci siamo insediati, Atam era praticamente fallita, con i lavoratori senza stipendio da un anno. Adesso è un’azienda in salute, moderna, dinamica, in crescita. È un simbolo positivo della nostra città, dobbiamo esserne orgogliosi».

Anche Giuseppe Basile, Amministratore Delegato di Atam SpA, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi investimenti. «Crediamo fermamente che investire in nuovi mezzi, nuove tecnologie, innovazione, sicurezza e sostenibilità ambientale sia la via migliore per rilanciare il ruolo determinante del trasporto pubblico. Per elevarne gli standard qualitativi e – ha detto Basile- aumentare sempre più le quote di utenza. Questo per dare nuove risposte alle attuali esigenze di mobilità dei cittadini».