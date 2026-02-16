Comunali Reggio, indette le primarie del centrosinistra

1 minuto per la lettura

Al via la competizione interna per scegliere il candidato a sindaco della città di Reggio Calabria: indette le primarie del centrosinistra reggino

Sono ufficialmente indette per il prossimo 15 marzo 2026 le primarie del centrosinistra reggino, la competizione interna per decretare il candidato a sindaco della città di Reggio Calabria, in vista della prossima tornata elettorale. A darne notizia, in una nota, i partiti e movimenti del centrosinistra di Reggio Calabria.

Partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, riuniti dal tavolo convocato dal Partito Democratico presso la federazione metropolitana, potranno quindi esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alla competizione elettorale interna.

Avviata la macchina organizzativa, già dai prossimi giorni saranno pubblicate le modalità di partecipazione, dettagliate dal regolamento che i soggetti politici hanno già discusso ed approvato.

Al momento hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle primarie Domenico Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, come candidato unitario del Pd, e Massimo Canale, del movimento Onda Orange.