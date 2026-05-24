Santo Stefano in Aspromonte, Malara supera il quorum ed è riconfermato sindaco

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A Santo Stefano in Aspromonte l’unico candidato Francesco Malara supera il quorum del 40% alle 19, ottenendo così la riconferma a sindaco.
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA)- Non ha dovuto aspettare lo scrutinio di lunedì 25 maggio, Francesco Malara, sindaco uscente di Santo Stefano in Aspromonte, per avere la certezza della sua riconferma nel ruolo di primo cittadino del piccolo centro reggino di montagna.
Unico candidato in lizza con la lista “Ricorsa Comune”, Malara continuerà ad amministrare l’Ente di cui è alla guida da 11 anni. Alle 19, di oggi 24 maggio 2026, il 42,10 % degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, permettendo così alla lista di Malara di superare il quorum del 40% necessario per l’elezione. Per l’ufficialità bisognerà solo attendere la conclusione dello scrutinio.
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