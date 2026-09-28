Elezioni suppletive a Reggio Calabria, affluenza del 22,34%

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REGGIO CALABRIA – E’ del 22,34% l’affluenza alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Si vota per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera.
Nelle precedenti rilevazioni l’affluenza era stata del 3,43% (domenica alle ore 12), del 10,26% (domenica alle 19), del 14,97% (domenica alle 23)
Nella precedente elezione, quando si era votato in un solo giorno, l’affluenza era stata del 49,40%: oggi si registra quindi un calo di oltre 27 punti.
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