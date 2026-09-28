Suppletive a Reggio Calabria: Il centrodestra esulta per il successo di Roscioli

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Elezioni suppletive a Reggio Calabria: il candidato del centrodestra Fabio Roscioli vince e conquista un seggio alla Camera dei deputati.

REGGIO CALABRIA – «Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio Calabria ha preso sassate elettorali». Ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, al termine dello scoglio per le elezioni suppletive. Il centrodestra festeggia così la vittoria di Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, nelle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria. Un successo netto, salutato con entusiasmo dai leader della coalizione e celebrato anche tra i banchi di Montecitorio. Alla chiusura delle urne, l’affluenza si è attestata al 22,34%. Nonostante la partecipazione ridotta, il risultato politico viene letto dai partiti di governo come una dimostrazione di compattezza e di radicamento territoriale.

Il candidato del centrodestra con il 51,02%, ha vinto le elezioni suppletive. A seguire al 36,59% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci si è fermato al 10,94% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare ha chiuso con l’1,44%.

«Abbiamo stravinto!», è il grido di esultanza del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, immortalato in un video insieme al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e al senatore Claudio Lotito. E, ancora, il vicesegretario nazionale di Forza Italia, parlando sul palco antistante il comitato elettorale di Roscioli: «bisogna guardare gli elettori a testa alta dicendo che il centrodestra, che sa fare le cose e che le sa comunicare, non ha paura di generali che non sanno nulla di politica e che invece cercano solo di soffiare sul fuoco, alimentando le insicurezze e le paure».

Un giudizio sul centrodestra compatto condiviso anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato come il «centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori».

LE DICHIARAZIONI DEL VICEPREMIER ANTONIO TAJANI

Sulla stessa linea il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Il vicepremier ha evidenziato come il partito si confermi «un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Grazie – ha scritto il vicepremier – a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto, nel nostro gruppo alla Camera, a Roscioli che nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria. È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari».

La tornata elettorale viene inoltre interpretata dalla maggioranza come un banco di prova superato anche rispetto alle forze d’opposizione e alle nuove formazioni politiche, con i vertici della coalizione che rimarcano la solidità del buon governo regionale e locale. Per Roscioli si aprono ora le porte della Camera, dove siederà in rappresentanza del territorio reggino. «Auguri a Fabio Roscioli e complimenti a Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro, militanti della Calabria, per il risultato netto e chiaro. Le polemiche le lasciamo ai polemisti, i fatti sono stati più forti delle aggressioni verbali e fotografiche subite. Un risultato positivo per tutto il centrodestra e per Forza Italia». Ha dichiarato il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri.

L’ANALISI DELLA MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA CON VITTORIA DI ROSCIOLI A REGGIO CALABRIA E LO STOP AL “CASO VANNACCI”

Dai partiti di governo si leva un coro unanime per celebrare la compattezza della coalizione. Particolare attenzione viene riservata al riscontro elettorale ottenuto dalle nuove formazioni politiche, bollato dai parlamentari come un vero e proprio flop.

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, sottolinea il valore strategico dell’affermazione: «Il Centrodestra, senza Vannacci, vince. Vince per il buon governo di Occhiuto e della giunta, vince perché presenta un candidato credibile come Fabio Roscioli e si dimostra come il voto a Vannacci sia solo un voto che al massimo può aiutare la sinistra». Sulla stessa linea il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Forza Italia), che rincara la dose commentando l’esito della consultazione: «Mentre il campo largo si è smarrito, la performance del partito di Vannacci si rivela totalmente ininfluente nonostante le straordinarie volgarità che hanno contraddistinto la sua campagna elettorale. Altro che Futuro nazionale, il dato della Calabria lo trasforma in “Passato nazionale”».

ESULTANO I GRUPPI PARLAMENTARI DEL CENTRODESTRA PER LE ELEZIONI DI ROSCIOLI ALLE SUPPLETIVE DI REGGIO

I rappresentanti di Forza Italia e degli alleati rimarcano l’importanza del radicamento locale, esaltando il lavoro svolto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dal sindaco Francesco Cannizzaro. La presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, evidenzia la solidità amministrativa della regione: «Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo».

Parole di elogio arrivano anche dal capogruppo in commissione Affari Costituzionali Paolo Emilio Russo, che definisce l’opposizione interna alla coalizione «un’operazione fallimentare: i cittadini hanno colto la strumentalità della proposta e hanno respinto un assalto alla diligenza che puntava solo a sfasciare tutto». Il coordinatore di Noi Moderati Pino Galati e la deputata Mara Carfagna ribadiscono infine come il successo di Reggio Calabria rappresenti un nuovo slancio per l’esecutivo e la prova tangibile che «in politica alla fine sono i voti a fare la differenza». Per Roscioli è ora pronto l’ingresso ufficiale a Montecitorio.