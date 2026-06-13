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Reggio Calabria, ecco il nuovo consiglio comunale del neo sindaco Cannizzaro: «L’inizio di una stagione politica di rivoluzione in questa città». Proclamati i 32 eletti nella massima assise cittadina.

È ricco d’emozionata umanità il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio: è al tramonto del 12 di giugno che il presidente del reggino Tribunale, Giuseppe Campagna, proclama i componenti il nuovo consiglio comunale. È un momento formale e famigliare: c’è chi porta in dono un mazzo di fiori, c’è la nonna che prende in prestito una delle sedie destinate ai “proclamandi”. Il sindaco Cannizzaro sta alla sinistra del presidente Campagna: è lui, il primo cittadino, a far partire ogni applauso, dedicato a ciascun consigliere comunale. Indipendentemente dal colore politico. Loro, gli eletti, entrano in fila indiana, provenienti dalle stanze poste lato mare: ci son volti assolutamente freschi, emergenti. Ci son sorrisi già conosciuti. C’è Mimmo Battaglia, salutato da ogni consigliere, indipendentemente dal credo politico.

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Ecco gli eletti. Alternativa Popolare: Massimo Ripepi. Fratelli d’Italia: Demetrio Marino, Serena Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio. Insieme Si Può: Carmine Miriam Pitasi. Noi Moderati: Mario Cardia. Reggio Futura: Filomena Marialuisa Curatola, Marco Parisi, Filomena Iatì. Cannizzaro Sindaco: Paolo Bilardi, Nicola Falduto, Fabio Colella, Manuela Iatì, Stefano Vilasi. Forza Italia: Antonino Maiolino, Federico Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Rocco Lascala. Lega: Antonino Caridi, Giuseppe De Biasi. Azione: Gianluca Califano. E poi, con Mimmo Battaglia, Carmelo Romeo per La Svolta, Francesco Catalano, Reset, Marcantonino Malara, Carmelo Versace, Giuseppe Marino, Partito Democratico, Filippo Quartuccio, Casa Riformista, Demetrio Delfino, Alleanza Verdi-Sinistra. Infine Saverio Pazzano, La Strada.

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«Il primo consiglio comunale – esordisce Cannizzaro – deve rappresentar l’inizio di una vera e propria stagione politica di rivoluzione in questa città. Vorrei che vi partecipassero i cittadini, fisicamente, oltre che coi sentimenti. Sto immaginando d’organizzare un insediamento particolare, più coinvolgente possibile, non proprio nell’aula consiliare: magari in un luogo antistante il Palazzo, vediamo. Datemi il tempo di valutare insieme agli uffici e sveleremo tutto».

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE

E la Giunta municipale? «Cercherò di perdere tempo meno tempo possibile. Non dipenderà solo dal sottoscritto, ma cercherò d’accelerare più possibile i cosiddetti processi politici. Logicamente non faccio riferimento alle trattative, le lasciamo al passato. La mia è una politica nuova, moderna, dinamica: mi confronterò con i leader nazionali, arriveremo subito a quello ch’è l’equilibrio giusto, che ci darà la forza di continuare il lavoro già avviato dal sottoscritto in modo monocratico». E ancora: «Sono alla ricerca dei migliori: ho già chiesto a Roma, ai miei colleghi dirigenti nazionali d’offrire al sindaco le figure migliori presenti all’interno dei partiti che hanno sostenuto la mia candidatura.

E non vedo l’ora di poter scegliere, insieme ai dirigenti di partito, i migliori. È chiaro, però, che il sindaco sta anche lavorando nell’individuazione di soggetti collocati fuori dall’area politica: ma, preciso, la mia sarà una Giunta dove prevarrà il primato della politica. Tuttavia, i problemi di questa città sono importanti, la città è vasta, è lunga, è larga ha problemi atavici da affrontare e il sindaco ha la necessità di avvalersi anche di professionisti, in questo momento magari un po’ a lato dalla politica diciamo attiva, per comporre quel mix perfetto, fatto di eletti, indicati dai partiti, ma anche di qualche soggetto, uomo o donna, individuato direttamente dal sindaco».

L’EMOZIONE DI CANNIZZARO E L’AUSPICIO DI UN LAVORO BIPARTISAN

Ovvio che il sindaco, poi, offra pure l’emozione sua: «Sono molto contento nel veder la gioia negli occhi di tutti i consiglieri appena proclamati: insieme aggrediremo i drammi che affliggono Reggio, insieme rivitalizzeremo le tante potenzialità. Sono contento anche perché al seguito dei consiglieri eletti c’è molta partecipazione spontanea: loro, i consiglieri, saranno, insieme al sottoscritto, la classe dirigente che avrà l’onere e l’onore di rappresentare e amministrare Reggio Calabria. E voglio che l’augurio di cuore raggiunga i consiglieri di maggioranza che lavoreranno bene accanto al sindaco, e i colleghi amici dell’opposizione: insieme svolgeremo un ruolo importante a beneficio della collettività».

Il dado è tratto. L’era Cannizzaro ha davvero inizio. Adesso, in trepidante attesa dei componenti la Giunta, non resta che confidar sull’odierno auspicio: insieme, maggioranza e opposizione. Insieme, per il bene di Reggio. La volontà del sindaco c’è. Dev’esserci, ora, unanime buonsenso, e ricerca, bipartisan, forsennata, del bene comune.