Reggio Calabria si illumina di cultura: parte Rhegion road up

Venerdì 4 ottobre, a partire dalle 18:00, il Castello Aragonese di Reggio ospiterà l’inaugurazione di Rhegion road up. Il progetto che mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e archeologico di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA – La città dello Stretto si prepara a vivere un’esperienza culturale unica. Venerdì 4 ottobre 2024, a partire dalle ore 18:00, con un evento inaugurale presso il Castello Aragonese, prenderà il via il progetto Rhegion road up. Un’iniziativa ambiziosa che punta a valorizzare il ricco patrimonio storico e archeologico di Reggio Calabria, offrendo ai cittadini e ai turisti itinerari innovativi e coinvolgenti.

Promosso dall’Associazione culturale teatrale Scena Nuda e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria Rhegion road up si propone di rivitalizzare le aree archeologiche urbane e i beni storici, spesso poco conosciuti o valorizzati. Mediante percorsi interattivi e a iniziative culturali, il progetto mira a immergere i partecipanti direttamente nel contesto storico e culturale dei luoghi. Stimolando così la curiosità e l’interesse per il patrimonio locale. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti la direttrice artistica di Scena Nuda, Teresa Timpano, il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Ci sarà anche il consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella e i rappresentanti delle associazioni e società partner: In.si.de, GM multiservizi, Medinblu e NIke.

Rhegion road up è il frutto di una sinergia tra pubblico e privato, che ha coinvolto diverse realtà del territorio.