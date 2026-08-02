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Vinitaly and the City arriva a Reggio Calabria. Il grande evento del vino approda sul chilometro più bello d’Italia.

Dopo il grande successo registrato a Sibari, dove l’edizione 2026 ha fatto segnare numeri da record confermando la crescente attrattività della manifestazione, Vinitaly and the City è pronto a vivere il suo secondo appuntamento calabrese. Sabato 8 e domenica 9 agosto sarà infatti Reggio Calabria ad ospitare, per la prima volta, la manifestazione frutto della rinnovata sinergia fra Regione Calabria e Veronafiere, portando nel cuore della Città dello Stretto il meglio dell’enologia regionale e nazionale in un contesto di straordinario valore storico, culturale e paesaggistico. Così come avvenuto nel Parco Archeologico di Sibari, anche l’edizione reggina sarà caratterizzata da un forte legame con la storia e con l’identità del territorio. Un connubio tra cultura, archeologia, tradizioni e grandi vini che rappresenta uno degli elementi distintivi del format, capace di valorizzare luoghi simbolo della Calabria attraverso un’esperienza che unisce degustazioni, promozione delle eccellenze vitivinicole e scoperta del patrimonio culturale regionale.

IL VINITALY REGGIO A REGGIO CALABRIA: LA CRESCITA DELL’ENOTURISMO E LA SINERGIA ISTITUZIONALE

L’appuntamento di Reggio Calabria rappresenta il naturale proseguimento di un percorso di crescita che ha visto Vinitaly and the City consolidarsi come uno degli eventi di riferimento dell’estate calabrese, contribuendo a promuovere l’immagine della regione sui mercati nazionali e internazionali e a rafforzarne il posizionamento nel panorama dell’enoturismo.

L’organizzazione della manifestazione è curata dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e da Arsac, con la preziosa collaborazione del Comune di Reggio Calabria. «L’entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrati a Sibari – ha dichiarato l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – confermano la validità di un progetto che continua a crescere e a promuovere con efficacia l’immagine della Calabria. Ora siamo pronti a vivere una nuova sfida con la prima edizione di Vinitaly and the City Reggio Calabria, un appuntamento che porterà il grande vino italiano in uno scenario di straordinario fascino, dove storia, cultura e identità si intrecciano con le eccellenze vitivinicole della nostra regione. Siamo convinti che anche Reggio Calabria saprà offrire una grande risposta in termini di partecipazione e rappresenterà un’ulteriore occasione per valorizzare i nostri prodotti ed il territorio».

IL LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA SARÀ LO SCENATIO DEL VINITALY AND THE CITY

«Dopo il successo consolidato a Sibari – ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – il debutto di Vinitaly and the City a Reggio Calabria rappresenta un nuovo passo nella crescita di un format che, nato a Verona, sta dimostrando di saper mettere radici in luoghi simbolici del Paese, valorizzando il vino attraverso il dialogo con la cultura, la storia e il paesaggio. Questo risultato nasce dalla solida collaborazione con la Regione Calabria, che in tre anni ha permesso al progetto di continuare a crescere. Il lungomare Falcomatà, conosciuto come “il chilometro più bello d’Italia”, sarà uno scenario straordinario per raccontare le produzioni vitivinicole e l’identità di questa terra. La posizione di Reggio, poi, affacciata sullo Stretto e vicinissima a Messina, amplia il bacino dell’iniziativa: ci aspettiamo una partecipazione anche dalla Sicilia, in una festa del vino capace di unire idealmente le due sponde».

RADIO2, CONCERTI E GLI SPETTACOLI ALL’ARENA DELLO STRETTO

«Tra pochi giorni– ha detto il sindaco, Francesco Cannizzaro – Reggio Calabria vivrà un appuntamento destinato a lasciare il segno. Ospitare Vinitaly and the City è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’occasione straordinaria per mostrare ai tanti ospiti che arriveranno da ogni parte d’Italia e dagli altri Paesi il volto più bello e autentico della nostra terrai». Anche a Reggio Calabria, così come già avvenuto a Sibari, protagonista sarà Rai Radio2, con due serate di diretta dal Lungomare Italo Falcomatà nell’ambito del progetto realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission, in attuazione della convenzione con Rai Com.

Dalle 20 alle 22, l’8 e il 9 agosto, Martina Martorano condurrà due puntate speciali di “Era Ora”, mentre alle 22.30 l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ospiterà i concerti a ingresso libero di Maria Antonietta e Colombre (8 agosto), seguiti dal dj set della stessa Martina Martorano, e di Serena Brancale (9 agosto), arricchendo il programma di Vinitaly and the City con un’offerta capace di coniugare vino, cultura, musica e spettacolo.

UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE TRA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ

«Dopo il grande successo di Sibari – dichiara il Direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri – siamo al lavoro per offrire anche a Reggio Calabria un’edizione di Vinitaly and the City all’altezza delle aspettative. Accanto ai concerti di Serena Brancale e di Maria Antonietta e Colombre e alla prestigiosa presenza di Rai Radio2, stiamo definendo un programma ricco di appuntamenti che avrà nel vino il suo protagonista assoluto, affiancato da spettacolo, intrattenimento e momenti di approfondimento dedicati alla cultura enogastronomica. L’obiettivo è far vivere ai visitatori un’esperienza coinvolgente, capace di valorizzare le eccellenze vitivinicole calabresi e, allo stesso tempo, di raccontare l’identità e l’ospitalità della nostra regione in uno dei suoi luoghi più rappresentativi».