Il viaggio di Ulisse diventa teatro per tutte le generazioni

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IL MITO di Ulisse torna al centro dell’attenzione del grande pubblico e anche l’Aspromonte si prepara ad accogliere il suo viaggio ma a teatro. Oggi, giovedì 13 agosto 2026, alle 18:30, piazza Mangeruca, a Gambarie d’Aspromonte, ospiterà “L’Odissea – Il viaggio”. E’ una rappresentazione teatrale promossa dal Centro Studi Quasimodo con il Collettivo SoleLuna.

In un’estate nella quale l’Odissea è tornata protagonista anche sul grande schermo attraverso la rilettura cinematografica di Christopher Nolan, la rappresentazione di Gambarie porta il mito fuori dalle sale. Dentro uno spazio pubblico, trasformando la piazza in un luogo di narrazione, partecipazione e condivisione.

L’accostamento con l’attualità cinematografica non deve però trarre in inganno: “L’Odissea – Il viaggio” non nasce sull’onda del film né come risposta occasionale al rinnovato interesse mediatico per il poema omerico. Lo spettacolo è il risultato di un percorso artistico avviato da anni, maturato attraverso il lavoro teatrale e il confronto diretto con pubblici, scuole, luoghi e generazioni differenti. La recente attenzione del cinema conferma semmai la vitalità di un racconto che il Centro Studi Quasimodo e il Collettivo SoleLuna avevano già scelto di riportare tra le persone.

Se il grande schermo affida la forza dell’epopea alla spettacolarità delle immagini, il teatro recupera la dimensione originaria e collettiva del mito: una storia narrata dal vivo, attraverso corpi, voci e presenza scenica, davanti a una comunità riunita. La rappresentazione di Gambarie non si propone quindi come imitazione o trasposizione della versione cinematografica, ma come un’opera dotata di una propria storia e di una precisa identità artistica. Un’esperienza più diretta, accessibile e partecipata, nella quale la distanza tra racconto e spettatore si riduce e il viaggio di Ulisse torna a essere patrimonio condiviso.

Lo spettacolo, dunque, propone una rilettura dell’opera di Omero capace di restituire al pubblico la forza e l’attualità di una storia che attraversa i secoli. Il viaggio di Ulisse, segnato da ostacoli, incontri, tentazioni e continui cambiamenti, diventa una riflessione sull’identità, sulla memoria, sul rapporto con gli altri e sul bisogno di ritrovare la propria casa. La scelta di piazza Mangeruca risponde alla volontà di portare il teatro in uno spazio aperto e condiviso, trasformando il centro di Gambarie in un luogo di incontro tra residenti, famiglie, visitatori e comunità provenienti anche da altri territori. L’iniziativa intende contribuire alla promozione culturale e turistica di Gambarie e dell’Aspromonte, valorizzando il territorio attraverso una proposta artistica capace di unire spettacolo dal vivo, socialità e partecipazione.

Portare il teatro nelle piazze significa infatti avvicinare la cultura alle persone, superare alcune delle barriere economiche che possono limitarne la fruizione e restituire agli spazi pubblici la loro funzione di luoghi nei quali la comunità si incontra, condivide esperienze e costruisce relazioni. Anche il legame tra l’Odissea e la Calabria assume un significato particolare. In una terra storicamente attraversata da partenze, ritorni e forti legami con le proprie radici, il viaggio di Ulisse continua a parlare al presente e a raccontare il rapporto tra lontananza, appartenenza e ricerca della propria destinazione.

Il Centro Studi Quasimodo e il Collettivo SoleLuna invitano cittadini, famiglie e visitatori a prendere parte a un’esperienza teatrale capace di unire mito, emozione e condivisione, nel cuore dell’estate e del magnifico Aspromonte.