Domotek Volley Reggio Calabria fa sul serio: in arrivo Oleksandr Boiko per la serie A2

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La Domotek Volley Reggio Calabria prepara la Serie A2 acquistando l’opposto ucraino Oleksandr Boiko e lanciando agevolazioni per la campagna abbonamenti.

REGGIO CALABRIA – Il roster 2026/27 si preannuncia di altissimo profilo. Il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino ha confermato l’intenzione di allestire una squadra equilibrata e competitiva per affrontare un campionato ostico. E in effetti i movimenti di mercato confermano la possibilità di vedere una Domotek agguerrita anche in serie A2. Al momento si dice che nel roster della prossima stagione faranno parte anche alcuni elementi che attualmente sono a giocare con le loro rispettive nazionali. L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma la società non nasconde l’ambizione di togliersi grandi soddisfazioni, con l’intenzione di non essere da meno rispetto alle big della categoria.

DOMOTEK VOLLEY REGGIO CALABRIA, LA CAMPAGNA ABBONAMENTI E IL COLPO DI MERCATO OLEKSANDR BOIKO

Partita la campagna abbonamenti e per il prossimo anno si registra una bella novità: ingresso gratuito fino ai 13 anni e abbonamento ridotto a soli 30 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni in tribuna e 50 euro per il parterre. Ci si muove bene e intanto arriva un colpo grosso dal mercato. È ufficiale l’ingaggio del talentuoso opposto ucraino Oleksandr Boiko che nella scorsa stagione ha strabiliato con la maglia del Tonno Calloipo in serie B mantenendo una media punti di assoluto valore. Quindi, per la prima volta nella sua storia sportiva, la Domotek Volley Reggio Calabria parlerà ucraino nel prossimo campionato di Serie A2. L’opposto Oleksandr Boiko, è un innesto di assoluto valore e prospettiva che va a potenziare sensibilmente la diagonale d’attacco della squadra di mister Antonio Polimeni.

LE CARATTERISTICHE FISICHE E IL PRESTIGIOSO CURRICULUM INTERNAZIONALE

Nato il 1° marzo 2005, Boiko è un atleta dalle doti fisiche straordinarie: con i suoi 201 centimetri di altezza per 93 chilogrammi di peso, rappresenta un punto di riferimento offensivo imponente e moderno. Mancino naturale di eccelsa qualità, l’atleta si distingue per la straordinaria combinazione di potenza e precisione nei colpi d’attacco, caratteristiche evidenti che lo rendono un terminale offensivo estremamente difficile da contenere per i muri e le difese avversarie. Nonostante la giovane età, il percorso internazionale di Boiko è già ricco di tappe importanti. Colonna della Nazionale Under 21 dell’Ucraina partecipando a competizioni continentali. Anche su un palcoscenico di tale prestigio e livello competitivo, il neo-opposto reggino ha confermato interamente le proprie enormi potenzialità, mettendo in mostra dopo aver maturato preziose esperienze formative anche nel campionato polacco.