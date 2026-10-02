Pallavolo, la Domotek riaccende la passione a Reggio Calabria

2 minuti per la lettura

Pallavolo: Antonio Polimeni traccia il bilancio della Domotek Volley di Reggio Calabria tra grandi ambizioni, l’arrivo di Fazzello e la crescita del settore giovanile.

REGGIO CALABRIA – Non può, ovviamente, che essere orgoglioso per quello che è riuscito a creare a Reggio Calabria nel mondo della pallavolo. Antonio Polimeni può gonfiare il petto ed far uscire fuori tutto l’orgoglio possibile, oggi Reggio Calabria è tornata ai fasti di un tempo nella pallavolo che conta. La sua creatura, sì, perché in effetti la Domotek è una società che lui e la sua famiglia hanno creato dal nulla. Oggi la società brilla sia nel settore maschile che in quello femminile; ha riportato il grande pubblico al PalaCalafiore; è diventato un punto importante di riferimento per tutto il movimento regionale; ha portato a Reggio Calabria due coppe nazionali di grandissima importanza. Ce n’è quanto basta per essere più che orgogliosi del precorso fatto, eppure rimane modesto come sempre è stato.

Oggi Polimeni fa il punto su tutto ciò che è il mondo Domotek, ovvero Sport Specialist dalla nomina di Franco Fazzello a nuovo Advisor, alla A2, passando per la B2 femminile e l’attività giovanile. «Franco Fazzello? È un grande acquisto. È un ottimo elemento per noi, sia sul piano umano che su quello professionale. -afferma Polimeni, che continua – È una figura che ha sicuramente fatto la storia, ha contribuito alla storia Mangiatorella e poi Medinex più tante altre esperienze a livello internazionale. Da oggi è entrato a far parte del nostro staff dirigenziale e aiuterà sicuramente la società a crescere. Siamo una società che ha ancora voglia di imparare».

LA VITA AL PALACALAFIORE DI REGGIO CALABRIA E IL SETTORE DELLA PALLAVOLO FEMMINILE

La presenza al PalaCalafiore è costante vista tutta l’attività che la società svolge.

«Il momento è straordinario. Vivere questa quotidianità al palazzetto. Gli allenamenti si susseguono spesso, o quasi sempre, uno dopo l’altro. Vedo una certa continuità nella loro mentalità e nel loro stile e nel modo in cui i giocatori sono rimasti. Sono i veri pilastri di questa società, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Per quanto riguarda la squadra femminile, è chiaro che si tratta di una realtà che si sta formando ora a livello dirigenziale. Franco Fazzello sarà sicuramente il coordinatore da questo punto di vista».

Si lavora tanto e bene anche nel settore del marketing.

«È una società che, con grande prestigio, si appresta ad affrontare un campionato nazionale. È un onore avere tanti sponsor, tra i quali anche una multinazionale, che si unisce alla squadra femminile, che presto ufficializzeremo» Il settore giovanile vola, in tanti sognano di diventare il nuovo Laganà.

Contento di come si sviluppa?

«È un piacere. Assolutamente. È chiaro che Domenico è uno di quelli che indirettamente racconta una bellissima storia in campo. È un ragazzo cresciuto qui a Reggio, ha iniziato a 16 anni. Speriamo che possa essere un grande esempio».