La posta dell’estate: Travolto dall’hallyu coreana

LA NOSTRA RISPOSTA

Caro Simone, partiamo dalle basi, purché continui a restare un nostro affezionato lettore, della copia cartacea in edicola ogni mattina, della copia digitale, facilmente acquistabile, e del nostro sito, può chiamarci come vuole. Venendo al tema anche nella nostra redazione sono presenti fenomeni sparsi di vittime della korean wave e non solo, tra queste la scrivente, quindi capiamo la sua frustrazione ma non la condividiamo. Tra l’altro anche il marito della sottoscritta si chiama Simone e a noi piace credere alle fortunose coincidenze.

Intanto riservi l’avvocato per altro, non so incompatibilità di carattere, amore per queste incivili temperature, piedi freddi d’inverno o similia, e si lasci travolgere da questo mondo fatto di storia, cultura, kdrama e compagnia cantando, Giappone, Cina, Taiwan e le preannuncio anche future incursioni nel vietnamita.

Si lasci incantare dalla perfetta bellezza di storie pieni di adorabili cliché, ma recitate alla perfezione. Di perfetta bellezza e basta. Che non è il male. Mentre il mondo cade a pezzi, mangi il kimchi che è considerato un superfood. Si faccia una maschera a idratare pelle e pensieri. Ogni tanto una doppia detersione a cancellare peccati e impurità. Indichi alla sua signora, che già ci sta simpatica, una possibile via di acculturata rieducazione facendole leggere, ad esempio, Hang Kang, scrittrice sudcoreana, vincitrice del Man Booker International Prize nel 2016 con il romanzo La vegetariana e del Premio Nobel per la letteratura nel 2024. Visto che ama i boys lover, le regali Amore, Malboro e mirtilli di Sang Young Park. Sua moglie avrà visto la serie, Love in the Big City, lei si faccia trovare avanti, le faccia dono del libro.

La porti, stringendole forte la mano, tra un drama e un pezzo di k-pop, nel mondo filmico di Ch’wihwasn di Im Kwon-taek, premiato a Cannes nel 2002 per la miglior regia, di Park Chan-wook premiato al Festival di Cannes con il Gran Prix per Old Boy, di Kim Ki-duk che a Berlino prese l’Orso d’argento per Samaria e a Venezia il Leone d’argento per Ferro-3 La casa vuota. Hong Sang-soo il Woody Allen coreano. Bong Joon-ho vincitore di quattro premi Oscar, da Snowpiercer e il thriller comico nero Parasite, il film sudcoreano con il maggior incasso nella storia. Ah Parasite è stato eletto il miglior film del 21° secolo secondo una classifica redatta dal New York Times. Si formi sul webtoon, manhwa.

La ragionevolezza tende al possibile, scrive Patrizia Cavalli, e la felicità non può essere catturata dal possibile. Quindi la stupisca. La superi a destra, in curva. Plani dall’alto alla Calvino, senza macigni sul cuore che la leggerezza è una vertigine. Non paura di cadere. Ah i Labubu sono la frontiera che segna il non ritorno. Si arrenda, con scioglievole tenerezza.

Per dirla con Kazuo Ishiguro: «Alla fine, tutto si risolve in una persona che dice a un’altra: Questo è ciò che sento io. Riesci a capire quello che dico? È lo stesso anche per te?». Siamo sicuri per voi sia così.

Mita Borgogno