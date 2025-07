La posta dell’estate: Un’altra estate da butirra in riva alle sponde ioniche

LA NOSTRA RISPOSTA

«E niente, è arrivata un’altra estate e io non sono dimagrita». Non l’ho scritto io ma avrei tranquillamente potuto farlo è l’incipit di un post su un blog che non trovo più, sono in overdose da link, leggo e perdo, mai lo avrei detto ma urge digital detox, e quindi mi scuso con l’autrice per la mancata citazione, se chi mi legge si ricorda chi è me lo segnalasse che rimedio nell’immediato.

È stata una lettura illuminante per tutti gli anni, e sono stati molti, in cui è arrivata un’altra estate e io non ero dimagrita. Oggi lo sono, per motivi svariati, ma ho la pelle flaccida, quindi i pantaloncini non li metto neanche io. O forse sì, che alla fine me ne frego, ma sono adulta, molto adulta.

Ti rispondo – posso darti del tu vero Luisa? – con una cosa scritta negli anni da obesa.

«Dopo lo scorno, le lacrime da coccodrillo, la depressione da prova costume, la sofferenza auto impostami dal vestirmi a maniche lunghe e il più possibile coperta a quaranta gradi, il non andare al mare, il sentirmi in imbarazzo, ho detto basta: fa caldo anche per me che sono grassa. E mi sono messa in costume e ci ho girato in spiaggia e mi sono fatta il bagno. E il mondo è rimasto sul suo asse, incredibile.

Metto vestitini, maniche corte e una volta addirittura uno scamiciato. Così, con bracciotte e cosciotte on the air. Libere e paffute. Una butirra che se ne va in giro senza vergogna.

Ragazze mie non fa caldo solo alle taglie 40 e se per motivi che non mi interessa sondare siamo sopra la 48 amen, non soffriamo oltre il soffribile. Scopriamoci, sottoponiamoci alla tagliola degli sguardi di chi giudica, tanto lo farebbero lo stesso.

Come mi è capitato di dire in altre occasioni, io posso sempre dimagrire per molti il treno di garbo, intelligenza e ironia è bello che passato e da un pezzo pure. E c’è gente che al mondo altro non ha da dare che la sua magrezza. E se a qualcuno il nostro essere allegre e fuori forma disturba, pazienza, fa due fatiche come usa dirsi.

Questo, come sempre mi tocca ripetere, al netto dei problemi di salute, non è un inno all’obesità o al grasso libero, ma un invito ad amarsi e volersi bene, con i nostri difetti e i nostri chili in più. Io ci sto provando e sinceramente non è affatto male.

Ah, sono ingrassata per sciatteria e malattia, resto grassa per difesa. Uso il grasso come protezione dal male che il prossimo può arrecarmi, come cuscinetto per ammortizzare la cattiveria. Che pure ugualmente mi colpisce, e quindi come dice quella brava da cui mi faccio seguire, ora potresti anche iniziare a pensare di lasciarle andare tutte queste difese, che tanto il male, quando arriva arriva, un po’ come il Natale e in fondo anche il bene». E infatti ora sono dimagrita.

Consiglio spassionato da social, segui “InizioLunedì”, ti si aprirà un mondo e forse anche il modo per perdere quei chili in più se è quello che davvero vuoi.