La posta dell’estate: Ho visto me che bacio lui. Come la affronto la cosa ora?

LE VOSTRE DOMANDE ALLA POSTA DELL’ESTATE: Ho visto me che bacio lui. Come la affronto la cosa ora?

Caro Quotidiano, sono un giovane uomo. Giovane nella moderna accezione del termine, ho più di quarant’anni in un mondo legato alla realtà, cognitiva e linguistica, sarei un uomo maturo. Ma sono giovane. Di bell’aspetto, ci tengo, porto completi stretti, attillati, gioco a tennis e padel, non disdegno la corsa, libero professionista, di agiata famiglia di liberi professionisti. Ho una fidanzata, storica, un po’ più giovane di me ma non abbastanza da non sentire il ticchettio delle tube ovariche, che vorrebbe essere impalmata, davanti a un prete possibilmente, ma a questo punto anche un ufficiale civile, e poi portata a mangiare con molte persone a seguito in una “splendida cornice” con vista mozzafiato. Vorrebbe vestirsi di bianco, «prima che sia troppo ridicolo farlo». Onestamente non lo è già?

Di formazione liberale, non comunisti che abbiamo la terra e questa idea che sia di tutti non ha mai convinto i miei avi, non tanto da fare di noi latifondisti della peggior specie, ma insomma degli illuminati padroni, che concedono ferie e permessi premio. Persone perbene, così ci piace definirci. Cattolico per conseguenza di battesimi e comunioni imposte dal “si fa così”, non praticante, ma neanche agnostico. Galleggio in un sano e giusto mare di qualunquismo che si eleva ad altro grazie a qualche citazione, ricordi di libri letti, viaggi, musica scelta tra i trend di nicchia. Atteggio.

Vivevo sereno e così avrei continuato finché non è arrivato lui. L’amico di un amico. Bello, bellissimo, giovane, ma per davvero. Mi sfiora le mani. Mi guarda come se non ci fossi che io. E mi dice «vivo dei tuoi respiri». Ma io ho smesso di respirare. Travolto dall’onda sto annegando. Come lo affronto questo nuovo me a cui piace, da impazzire, un uomo. Un giovane uomo. Io che sono un maschio etero bianco, stanco, a questo punto.

Jack Twist, Giacomo, nella vita vera