La posta dell’estate: La mia vita da dimezzata divisa da un ballo e un palo

La rubrica del Quotidiano… la Posta dell’estate: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: La mia vita da dimezzata divisa da un ballo e un palo

LE VOSTRE DOMANDE ALLA POSTA DELL’ESTATE: La mia vita da dimezzata divisa da un ballo e un palo

Caro Quotidiano, sono una donna a metà. Dimezzata mi dico tra me e me. Sono due persone che convivono in una, felicemente? Non lo so, forse con gli anni che passano inizio a sentire il peso di questa dicotomia. Di giorno sono una maestra in un asilo, insegno in una scuola per l’infanzia, in un paese al confine tra Calabria e Basilicata, adoro i miei bambini, tutti. Di sera, mi sposto in un’altra cittadina e insegno pole dance. Prima ero una ballerina di lap-dance.

Quando insegno uso un nome d’arte e metto su una parrucca. Corta, bellissima. Che appiccico fortissimamente in testa per non perderla mentre ballo. Adoro ballare. Adoro stare con i miei bambini. Perché vivo a metà? Per paura. Del giudizio degli altri e forse, in fondo, anche del mio. Una cosa sciocca vero? Il primo a dirmi che facevo una cosa brutta fu mio padre, quando ancora era in vita, lo invitai con mia madre a vedere il primo spettacolo che feci. «Non ne tieni vrigogna?». Fu terribile. Mi sentii ferita, eppure libera. Finalmente. Ballo, sensualmente è vero, ma ballo.

Poi mi sono incatenata da sola in questa vita dove sono due persone che amo ma le cui vite non riesco a conciliare in una sola. La mia.

Ballerina cappuccina lungo un palo