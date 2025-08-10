La posta dell’estate: Prima della famiglia ho scelto me stessa

La rubrica del Quotidiano… la Posta dell’estate: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Prima della famiglia ho scelto me stessa

Caro Quotidiano, vi scrivo queste righe in un periodo un po’ confuso, ma anche profondamente felice. Felice perché, per la prima volta dopo tanto tempo, ho deciso di scegliere me stessa. Ho deciso di scegliere la mia felicità, anche se questo significa andare controcorrente, anche se significa affrontare giudizi e sguardi storti.

Ho incontrato una persona che mi fa stare bene, che mi rende viva. Una persona che ha creduto in me quando neanche io ci riuscivo più. Questa storia, la mia storia, l’ho vissuta sempre tra le righe, quasi in silenzio, come se non avesse diritto di esistere. La mia famiglia è contraria. Dicono che lui non è all’altezza, né della nostra famiglia né di me. Qualsiasi pretesto è buono per sbarrare la strada alla mia felicità. Mi dicono che a 53 anni non si può più sognare, che non si può più sperare in un amore, che è assurdo lasciare tutto – la mamma, il fratello – per un sentimento che, secondo loro, durerà il tempo di una sigaretta. Mi hanno messo davanti a un ultimatum: o noi, o lui. E io ho scelto lui. E lo sceglierò ancora, sempre, indipendentemente da tutto. Sono stata combattuta, sì. Lo sono stata per anni. E ogni volta, in ogni situazione simile, ho sempre scelto loro, la mia famiglia. Questa volta no. Questa volta ho detto basta.

Perché loro hanno scelto. Mio fratello ha scelto la sua famiglia. Tutti, uno per uno, hanno costruito la propria vita. E io ora voglio vivere la mia. Per troppo tempo ci siamo messe da parte, riducendo la nostra vita solo a doveri. Non siamo mai state considerate persone, ma solo presenze funzionali, oggetti posati lì, che dovevano fare, dover dare, dover sistemare, senza mai avere voce, senza mai avere spazio. Ma basta. La vita è una. E va vissuta pienamente, anche a costo di sbagliare. Perché l’errore più grande sarebbe quello di non viverla affatto.

È assurdo come, nel momento in cui devi fare una scelta importante, ti ritrovi sola. E scopri che le vere presenze si contano sulle dita di una mano. Pochi ti dicono: “Vai, prendi la tua libertà”. E spesso quelli che credevi ti avrebbero sostenuta… semplicemente non ci sono. Ma io adesso ci sono. Per me stessa. E non torno più indietro.



Una woman in love