La posta dell’estate: Insegnante precaria e attempata pronta al salto nel profondo Nord

LA NOSTRA RISPOSTA

Paul Auster in 65 anni di vita ha contato 21 traslochi (lo scrive, egregiamente, in Diario d’inverno) io con meno anni, 18. Lui si muoveva tra Parigi, New York e dintorni. Io più modestamente tra Roma, Cosenza e Bisanzio (l’attuale Corigliano-Rossano). E Perugia, come dimenticare i gloriosi anni dell’Onaosi. Traslochi tra uno scatolone e un altro. Una lacrima e una crisi di nervi. Alla perenne ricerca di “ma quella sciarpa, dove sarà finita?” o qualunque altro oggetto, svariati a dire il vero, ne ho persi a iosa per ogni trasloco fatto.

La mia stanza, nella casa-madre bizantina, era un substrato di scatole svuotate a metà, una stratificazione di ricordi per ordine di luoghi in cui ho vissuto. In ognuno ho lasciato qualcosa di me, foss’anche polvere. Alcune case in cui ho vissuto le ho amate, poche le ho detestate, altre sono state solo letti in cui dormire. Ovviamente ancora non ho finito. Magari. Mi divido, tra la Capitale e l’ex bizantina, ora Co.Ro. Ho cambiato, città, paesi. Ho vissuto ovunque. Centri storici e periferie. In case di proprietà, più spesso in affitto, in stanze, appartamenti. Villette e sottoscala. Palazzi al limite dello sgarrupamento e dependance di nobili magioni. Ho convissuto e condiviso camere e case. Amori, passioni e odi.

Dopo anni di brutale stanzialità, la zingara che è in me è tornata prepotente protagonista. Con lei, il nomadismo. Come te parto da una terra, da dove viaggiare, è un atto di fede e un terno al lotto. Contemporaneamente. Mulattiere con la pretesa di strade statali (sorvolo sulle super), A3 e basta la parola, ferrovie in disuso, aeroporti non da tutti di facile raggiungimento. Insomma, molti noi ancora si viaggia in pullman.

Eppure io viaggio. Per tanto tempo ho vissuto in una città che non ho amato, per un lavoro che invece ho molto amato. Ho pensato che stare ferma in uno stesso posto fosse segno di maturità. L’aver messo la testa a posto. Aver adeguato lo stile di vita ai dettami dell’anagrafe. Avevo confuso la stanzialità con la stabilità. Poi le circostanze sono cambiate. E sono tornata nomade. Una con la valigia. Pronta.

Goditi il viaggio mia cara attempata. Non è la casa che spaventa, ma l’ignoto. Eppure l’ignoto a volte è meraviglia e scoperta. Tempo per te, per esempio. Siamo calabresi, l’abbiamo nel dna l’idea della migrazione, dell’andare – per poi tornare, nella maggior parte dei casi – è scritto nelle nostre connessioni neurali.

Quindi niente paura, testa alta, respiri profondi, scatole e valige. E buste che a noi ci piacciono. Credo sia un vezzo italico quello delle buste, cioè, chiudi valige o scatoloni, e ti accorgi che qualcosa è rimasto fuori, e lo metti in una busta. E quelle si accumulano. Sai che non sei la sola, ho diversi amici e conoscenti in situazioni simili, alcuni hanno odiato tutto della nuova vita, i più hanno amato ogni giorno, o quasi. Non banalizzo eh. Lo so quanto è dura lasciare gli affetti e casa. Ma marito e figli li troverai lì dove lì hai lasciati, magari ti raggiungono, magari il Varesotto diventerà la vostra Terra del Sole. Non precaria.