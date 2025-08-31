La posta dell’estate: Rifugiato dal mondo eppure io ci sono

La rubrica del Quotidiano… la Posta dell’estate: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Rifugiato dal mondo eppure io ci sono

LE VOSTRE DOMANDE ALLA POSTA DELL’ESTATE: Vivere una vita da arrabbiato. Vivere triste e malamente

Quando hai a che fare con lo slang dei medici della “testa” devi fare abitudine allo “slang” che usano, altrimenti rimani fuori dal gioco. Soffro praticamente dalla fase adolescenziale di depressione, che quest’anno ha preso le stellette diventando “depressione maggiore”, il top. Da fasi up & down la cosa si è cronicizzata.

Ma riesco ancora a mantenere uno spazio critico con il quale vado avanti, se così si può dire. Ero un ragazzo di quelli che vanno a 1000 all’ora, non mi facevo mancare nulla ma ero sempre sottobraccio madame depressione, che nel meglio delle mie performance di vita mi bloccava con un bell’attacco di panico o un attacco soffocante di ansia. Pubblicista, direttore televisivo, politico, attivista e movimentista, bancario infelice, marito, figlio e amico di cui potevi fidarti.

Sono stato tutto questo. E lei non mi ha abbandonato per un momento. Ho vissuto lo stigma “dell’esaurito” di quello che non doveva essere depresso, di un ragazzo viziato che viveva di capricci e di quanto poteva sostituirsi ad una depressione. Negli anni ho fatto analisi e psicoterapia, ma fondamentalmente sono andato avanti con le “pillole” della felicità spaziando da antidepressivi, psicotici, ansiolitici, litio. ecc. Non mi sono fatto mancare niente neanche l’esperienza del fatidico TSO, un esperienza veramente terribile, con gente che diceva di essere “Napoleone” e via dicendo. Basaglia ha aperto i manicomi, ma negli ospedali i reparti di psichiatria sono lager dove il disagio mentale vive di cinghie legati ai letti e a farmaci che non sai cosa sono e perché te li danno. Grazie a Dio sono tornato a casa. Per non uscire più.

Con questa sono quattro le estati che usando un modo di dire dei Doc non esco. Sono un rifugiato dal mondo. Eppure io amo, mi emoziono, sono empatico, mi interesso a quello che succede intorno a me. Ci sono. Io ci sono. Ma non riesco a vivere fuori da questa casa. Penso spesso a Emily Dickinson. E alla sua scelta. E a come si può scendere nel sottoscala dell’anima cercando disperatamente la luce. Io non ti conosco ma ti voglio bene perché sei “vita” anche quando non sorridi come fai magnificamente. E seguo la vostra estate piena di vita e attraverso le vostre righe mi rinfresco l’anima.

Caro Quotidiano, spero di poter scrivere di libri, cinema, musica e di tutto quello che accarezza l’anima. Vivo in Calabria in una città che non aiuta, dove la gente va via, una comunità che vive una sopravvivenza forzata e alimenta quella voglia di non fare nulla. Volevo scrivere una mail più positiva. Chiudo con una promessa. Quella di essere un lettore “positivo” nel senso più estivo della parola. Un abbraccio forte.

Grazie per tutto

Vostro rifugiato dal mondo