La posta dell’estate: Non è pronto per una relazione ma io lo aspetto sempre

La rubrica del Quotidiano… la Posta dell’estate: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Non è pronto per una relazione ma io lo aspetto sempre

LE VOSTRE DOMANDE ALLA POSTA DELL’ESTATE: Non è pronto per una relazione ma io lo aspetto sempre

Cara Altravoce, vi scrivo perché ho bisogno di un punto di vista che non sia il mio, che ormai è inservibile, giro in tondo da settimane come una lavatrice in loop sulla centrifuga. La situazione è questa. Un uomo, chiamiamolo mister Big, citazione di un certo peso e coerenza, mi ha detto LA frase: «Non sono pronto per una relazione». Detta con lo sguardo basso, il tono grave, quasi commovente, come se stesse rinunciando a un trapianto di cuore per un bene superiore.

Bene. Rispetto. Ho fatto un passo indietro, ho persino evitato di seguirlo su Instagram nei momenti di debolezza, cosa che per me equivale a un atto di eroismo civile. Il problema è che mister Big, da allora, mi scrive. Non ogni giorno, questo no, sarebbe troppo compromettente, mi scrive con un tempismo chirurgico, ogni volta che sto per dimenticarlo per davvero. Un messaggio buttato lì, un “come stai” che sembra innocuo come una bomba disinnescata a metà.

E io, puntualmente, rispondo, perché sono forte ma non così forte. Quindi vi chiedo, cosa devo fare con un uomo che non vuole stare con me ma nemmeno riesce a stare senza di me? Esiste un nome per questa condizione? Aspetto un vostro consiglio, nel frattempo continuo a rispondere ai messaggi, ça va sans dire.



Una vostra lettrice indecisa