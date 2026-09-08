TheFork Awards 2026, in lizza due ristoranti calabresi

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Per il TheFork Awards, Manubuns di Cosenza e Il Deposito di Ricadi tra i 48 migliori nuovi ristoranti d’Italia. Fino al 20 settembre si può votare il ristorante preferito per la finale di Milano

La Calabria entra da protagonista nella nuova mappa della ristorazione italiana: due indirizzi regionali figurano tra i 48 nuovi ristoranti selezionati per i TheFork Awards 2026, il riconoscimento ideato da TheFork in collaborazione con Identità Golose e dedicato alle migliori aperture e nuove gestioni dell’anno.

DUE NOMI, UNA REGIONE IN CRESCITA

A distinguersi sono Manubuns a Cosenza, guidato dallo chef Emanuele Lecce, e Il Deposito – Meat & Wine a Ricadi (Vibo Valentia), firmato dallo chef Simone De Luca. Entrambi i locali sono stati segnalati da una prestigiosa giuria composta da 74 chef di fama internazionale, chiamati a indicare le realtà più promettenti del panorama contemporaneo.

La selezione nazionale conferma alcune tendenze chiave: accanto al fine dining, crescono osterie contemporanee e format ibridi – bistrot, wine & meat, cocktail bar e pizzerie d’autore – in linea con un pubblico sempre più attento a identità, territorio e sostenibilità.

COSENZA E COSTA DEGLI DEI, DUE POLI UNA UNICA SPINTA

La doppia nomination calabrese racconta una regione capace di esprimere progetti diversi ma complementari: da un lato la proposta cittadina e contemporanea di Cosenza, dall’altro un indirizzo che lavora su materia prima e identità nel cuore turistico della Costa degli Dei.

Manubuns, Cosenza – nominato da Antonio Biafora e Caterina Ceraudo

Il Deposito – Meat & Wine, Ricadi (VV) – nominato da Nino Rossi

In questo equilibrio tra città e destinazione, i due ristoranti delineano un racconto regionale che unisce concretezza, ricerca e desiderio di qualità.

THEFORK AWARD COME VOTARE IL RISTORANTE PREFERITO



Ora il testimone passa al pubblico: fino al 20 settembre gli utenti possono votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale dell’iniziativa, accedendo all’estrazione per partecipare alla serata di gala del 27 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

A presentare l’evento sarà l’imprenditrice e conduttrice Cristina Parodi, mentre la cucina sarà affidata a un’esperienza d’eccellenza: una cena placée firmata dai fratelli Cerea, da Giancarlo Perbellini e da Riccardo Monco, chef tristellati di fama internazionale.

Durante la serata svelato il vincitore del People’s Choice Award, eletto dal pubblico, e non mancheranno altri riconoscimenti speciali.