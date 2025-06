Il Presidente della Repubblica di Albania torna in Calabria

5 minuti per la lettura

Il Presidente della Repubblica di Albania Bajram Begaj torna in Calabria dal 25 al 28 giugno 2025. Il cronoprogramma completo della visita del Capo dello Stato albanese.

Per la terza volta in tre anni, il Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, tornerà in Calabria. Una visita ufficiale che si preannuncia densa di significati simbolici, culturali e politici. Dal 25 al 28 giugno 2025, il Capo dello Stato albanese sarà ospite nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, fulcro della presenza arbëreshe in Italia, in un viaggio che rinsalda secoli di storia condivisa e rafforza un legame che si nutre di identità, memoria e futuro.

La visita si inserisce nel quadro di un programma quadriennale di scambi promosso dalla Fondazione “Istituto Regionale per le Comunità Arbëreshe di Calabria”, guidata dal Commissario straordinario Ernesto Madeo, e punta a consolidare i rapporti tra l’Albania e la Calabria attraverso il dialogo con le istituzioni regionali, le autorità locali e, soprattutto, le comunità arbëreshe.

Il programma prevede incontri ufficiali con i vertici delle Prefetture e delle Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, un passaggio istituzionale di particolare rilievo, accompagnato da eventi altamente simbolici: l’inaugurazione di busti dedicati all’eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg, a Cerzeto e San Benedetto Ullano, doni della Presidenza albanese alle comunità locali per riaffermare un’identità che resiste al tempo.

Orgoglio e radici: le comunità arbëreshe

A fare da cuore pulsante alla visita saranno però i paesi che da secoli custodiscono la cultura e la lingua arbëreshe. Andali, Marcedusa, Castroregio, Cervicati, Frascineto, Mongrassano, Plataci, Santa Caterina Albanese, Cerzeto, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese e San Demetrio Corone sono le tappe di un percorso che è insieme celebrazione, riconoscimento e investimento sul futuro.

Tra gli eventi più attesi, il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Begaj e al suo Consigliere legale Klement Zguri da parte del Comune di San Cosmo Albanese, e l’inaugurazione del nuovo Municipio di San Demetrio Corone, alla presenza delle massime autorità religiose e civili.

Università, economia e diplomazia: un orizzonte che si allarga

Non solo storia e memoria. Il Presidente Begaj visiterà anche l’Università della Calabria, dove incontrerà il Rettore e i ricercatori della Sezione di Albanologia, cuore accademico della promozione della cultura arbëreshe in Italia. Momento chiave sarà anche il conferimento dell’incarico di Console Onorario della Repubblica di Albania in Calabria, che suggella un passo importante nel rafforzamento delle relazioni istituzionali e operative tra i due Paesi.

«Accogliere nuovamente il Presidente Begaj in Calabria è per noi motivo di profonda soddisfazione e autentica gioia», ha dichiarato il Commissario Madeo. «Questa visita arriva in un momento cruciale per le comunità di minoranza linguistica, come quelle arbëreshe, che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi parte viva e riconosciuta del tessuto sociale europeo. È un segno di attenzione e grande affetto verso di noi. Ma è anche un invito e uno stimolo a intensificare gli scambi economici, culturali e istituzionali con l’Albania, sulla base di una fraternità antica che si rinnova nel presente e guarda al futuro con fiducia».

Una fratellanza che guarda al futuro

In un’epoca segnata da conflitti, migrazioni e trasformazioni sociali, il ritorno del Presidente albanese in Calabria si carica di un messaggio chiaro: la cultura unisce, le radici comuni sono un motore di sviluppo, e le minoranze non sono frammenti dimenticati della storia, ma ponti vivi tra popoli. Tra busti commemorativi, cittadinanze onorarie, appuntamenti accademici e momenti istituzionali, questa visita si configura come un evento storico per la Calabria arbëreshe. Essa conferma il desiderio dell’Albania di rafforzare la propria presenza culturale e diplomatica in Italia, valorizzando le comunità che, pur lontane geograficamente, non hanno mai smesso di sentirsi parte di una patria culturale comune.

Un’occasione, dunque, per celebrare la memoria, rilanciare le relazioni economiche e culturali e disegnare insieme una nuova geografia della cooperazione transnazionale, nel segno dell’amicizia, della solidarietà e di una fratellanza antica che guarda al futuro.

Mercoledì 25 giugno 2025:

ore 08:35 – Lamezia Terme: Arrivo del Presidente della Repubblica di Albania;

ore 09:15 – Catanzaro: Incontro con il Presidente della Regione Calabria;

ore 10:30 – Catanzaro: Incontro con il Prefetto e autorità della Prefettura;

ore 11:15 – Catanzaro: Incontro con il Presidente della Provincia e Sindaci locali;

ore 15:00 – Andali: Incontro con l’amministrazione comunale e la comunità;

ore 16:30 – Marcedusa: Incontro con amministrazione e cittadini.

Giovedì 26 giugno 2025:

ore 08:40 – Crotone: Incontro con il Prefetto e autorità della Prefettura;

ore 09:20 – Crotone: Incontro con il Presidente della Provincia e i Sindaci;

ore 11:45 – Cosenza: Incontro con il Prefetto e rappresentanze istituzionali;

ore 12:30 – Cosenza: Incontro con il Presidente della Provincia e Sindaci;

ore 15:00 – Rende (Confapi Calabria): Conferimento ufficiale dell’incarico di Console Onorario della Repubblica di Albania in Calabria;

ore 15:45 – Arcavacata di Rende (UNICAL): Incontro con il Rettore e visita alla Sezione di Albanologia;

ore 17:10 – Cervicati: Incontro con amministrazione comunale e cittadini;

ore 18:30 – Mongrassano: Incontro con amministrazione comunale e comunità.

Venerdì 27 giugno 2025:

ore 09:00 – San Benedetto Ullano: Svelamento del busto di Giorgio Castriota Skanderbeg;

ore 10:20 – Santa Caterina Albanese: Incontro con amministrazione e comunità locale;

ore 12:00 – Frascineto: Incontro con comunità e visita ai familiari di Papàs Bellusci;

ore 16:30 – San Cosmo Albanese: Cerimonia pubblica per il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Begaj e al Consigliere legale Klement Zguri;

ore 18:00 – San Demetrio Corone: Inaugurazione del nuovo Municipio e benedizione dell’Eparca di Lungro.

Sabato 28 giugno 2025: