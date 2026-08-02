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Un mese intero dedicato ai Bronzi di Riace. Spettacoli, concerti e installazioni artistiche animeranno le 5 province calabresi.

Sarà la Calabria tutta, non solo Reggio, a celebrare il cinquantaquattresimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace: i due celebri guerrieri divengono motore culturale e turistico per l’intera regione. Finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’attività Calabria Straordinaria, la prima edizione del Mese dei Bronzi di Riace contemplerà spettacoli performativi, concerti e installazioni artistiche che animeranno poli culturali, parchi archeologici e luoghi simbolici delle 5 province calabresi. Fulcro scientifico e simbolico del “Mese” è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, punto di partenza di una rete capillare di eventi.

«Investire sui Bronzi e sul loro eccezionale valore universale – sottolinea l’Assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese – significa investire sull’immagine della Calabria, rafforzando la destagionalizzazione dei flussi turistici e creando nuove opportunità di crescita per le comunità locali. È una sfida che affrontiamo con una programmazione condivisa, nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà previsti dalla normativa regionale, valorizzando le risorse disponibili, mettendo al centro cultura, turismo e sviluppo sostenibile».

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI TRA CONCERTI, SPETTACOLI E CULTURA DIFFUSA

Tutto avrà inizio alle ore 5,30 di martedì 4 agosto: a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano, il concerto della pianista e cantante cubana Jany McPherson. Un formato acustico ecosostenibile e rispettoso dei siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. Venerdì 7 agosto, alle ore 21, cinque luoghi della cultura calabrese, ciascuno dedicato ai Bronzi di Riace e alle figure del mito, si illumineranno in contemporanea con un programma che prevede una visita guidata gratuita, musica dal vivo e una lettura scenica.

Un format pensato per raccontare l’unità culturale della regione. A Reggio Calabria (MArRC) la Senocrito Festival Orchestra eseguirà Le Quattro Stagioni di Vivaldi, solista al violino Miriam Campobasso, voce recitante Letizia Trunfio. A Cosenza (Galleria Nazionale di Palazzo Arnone) la violoncellista Martina Biondi proporrà Solo, voce recitante Marco Silani. A Catanzaro (Parco Archeologico di Scolacium), l’Orchestra da camera La Nuova Verdi si esibirà con il soprano e voce recitante Angela Stella Cimbalo, diretti da Andrea Francesco Calabrese.

VA VIBO AL GRAN FINALE DI REGGIO CALABRIA PER FESTEGGIARE I BRONZI DI RIACE

A Vibo Valentia (Castello Normanno-Svevo) sarà di scena la Philharmonia Leonardo Vinci, diretta da Gianfranco Russo e Francesco Fortunato, voce recitante Giuliana Pelaggi, a Crotone (Fortezza di Le Castella) il Quintetto Kotron, per fiati e pianoforte, voci recitanti Erika Paone e Paola Iazzolino.L’8 agosto il Polo Museale di Soriano Calabro ospiterà Alle Origini del Mito, con la rappresentazione della Medea di Euripide, regia di Carlo Emilio Lerici. Il 10 agosto tra il Museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri si snoderà Tra Uomini e Dei, percorso narrativo in 5 tappe guidato da 4 figure mitiche: Nosside, Persefone, Zaleuco, Senocrito. Chiusura con Raphael Gualazzi in concerto.

GLI EVENTI A RIACE DOVE BRONZI VENNERO TROVATI E IL GRAN FINALE CON NICOLA PIOVANI

A Riace, dove i Bronzi vennero trovati, mercoledì 12 agosto in Piazza Bronzi di Riace andrà in scena Tra arte e mito.Gran finale il 16 agosto, nella reggina Piazza De Nava, innanzi al Museo Archeologico Nazionale: il Premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato da Marina Cesari (sax e clarinetto), Marco Loddo (contrabbasso) e Vittorino Naso (percussioni), porterà in scena Note a margine, e la facciata di Palazzo Piacentini diverrà spazio scenico, grazie a un gioco di luci e la proiezione delle immagini di Milo Manara.

«Grazie al programma regionale per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace – dichiara il Direttore del MArRC Fabrizio Sudano – il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria promuove un progetto che, attraverso eventi performativi e concertistici diffusi sull’intero territorio calabrese, intende rafforzare il legame tra il patrimonio custodito nel Museo e le comunità che lo riconoscono come parte della propria memoria e del proprio futuro. Quest’iniziativa testimonia come i Bronzi continuino a essere una fonte di ispirazione, conoscenza e partecipazione capace di generare nuove occasioni di incontro tra cultura, arte e territorio».

Insomma, promosso dalla Regione Calabria con la Legge Regionale 19/2023, il progetto “I Bronzi di Riace. La Calabria del Mito” crea un percorso itinerante e integrato che incrementa l’attrattività turistica della regione Calabria, diffonde conoscenza e identità della Magna Grecia, crea un sistema culturale diffuso che genera indotto economico e sociale.