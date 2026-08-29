Calabria, il 21,2% degli studenti della scuola media a rischio abbandono

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In Calabria il 21,2% degli studenti delle medie è a rischio abbandono della scuola. L’Albero della Vita rilancia l’iniziativa Back To School.

CATANZARO – In Calabria «la quota di studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado a rischio di dispersione scolastica è pari al 21,2%», a fronte di una media nazionale che si ferma al 12,3%. È un quadro di forte fragilità sociale ed educativa quello delineato dalla Fondazione l’Albero della Vita, che lancia l’allarme sulle difficoltà che vivono le famiglie alla vigilia del nuovo anno scolastico.

ABBANDONO DELLA SCUOLA IN CALABRIA: I COSTI DEL RIENTRO IN CLASSE E L’INIZIATIVA “BACK TO SCHOOL”

Per milioni di studenti settembre coincide con la ripartenza delle lezioni, ma per molte realtà domestiche «significa affrontare una spesa che può diventare difficile da sostenere: zaini, quaderni, astucci, strumenti tecnici e libri di testo sono arrivati a costare una media di 673 euro per studente con un incremento del 2,3% rispetto al 2025». Per contrastare la povertà educativa e garantire parità di partenza, l’organizzazione ha rinnovato la campagna Back To School, prevedendo la distribuzione di «500 kit scolastici nelle sei città italiane in cui è presente: Catanzaro, Milano, Genova, Perugia, Napoli e Palermo».

«La Scuola, davvero inclusiva e socialmente solida, è il luogo in cui un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza impara a guardare all’adulto che sarà: consapevole, orientato al futuro e ben radicato nei valori della cittadinanza, del merito e dell’accoglienza. I kit scolastici di Fondazione l’Albero della Vita nascono per abbattere lo stigma della povertà e fare un primo passo nella lotta alla dispersione, ma la vera sfida si vince ogni giorno», Isabella Catapano, Direttrice Generale Fondazione l’Albero della Vita

ABBANDOO DELLA SCUOLA IN CALABRIA: I DATI SULLA DEPRIVAZIONE E L’IMPEGNO A CATANZARO

Nel contesto regionale, «in Calabria oltre 380 mila persone vivono in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale», una cifra corrispondente al «20,7% della popolazione residente», mentre tra i minori la quota a rischio di povertà ed esclusione sociale sale al «48,8%». A ciò si uniscono le carenze sul piano culturale e motorio: «in Calabria legge libri solo il 35,3% degli adolescenti, mentre il 35,1% dei giovani non pratica sport, il valore più alto in Italia». L’azione della Fondazione si focalizza in particolare nei quartieri catanzaresi di Aranceto e Santa Maria, attraverso una fitta rete di collaborazione con gli istituti scolastici del territorio per assicurare supporto allo studio, laboratori STEM e attività extra-curriculari lungo tutto l’arco dell’anno.