Il fenomeno cosplayer, ovvero una rosa che sta sbocciando

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PRIMA di iniziare qualsiasi ragionamento sul fenomeno dei Cosplayer, tra i più amati e incompresi nella Cultura Pop, dobbiamo partire da una verità, semplice, ineluttabile. Potente come un assioma custodito nel pugno atomico di un robot ideato da Go Nagai, scagliato contro mostri micenei fatti di incomprensione e ignoranza.

Il Cosplay è una forma d’arte e i cosplayer sono artisti. Certo, ogni artista ha la sua cifra stilistica. Per ogni Carlo Emilio Gadda ci sarà un Roberto Robertetti (Corrado Guzzanti perdonaci). Allo stesso modo per ogni Jessica Nigri o Giorgia Vecchini ci sarà un tizio convinto che per fare il cosplay del fantasma di Pac-Man basta un lenzuolo con due buchi per occhi. D’altronde se l’esistenza di pessimi poeti o pittori incidesse sulla natura artistica di poesia e pittura, qualche migliaio di concorsi a pagamento legati a queste forme d’arte dovrebbe sparire dal panorama culturale italiano.

L’arte è per definizione «ogni attività umana creativa ed espressiva che trasmette emozioni, idee o messaggi usando abilità tecniche, ingegno e fantasia». Con riferimento ad essa, pacifica e accettata, non possiamo negare quindi che il cosplayer sia un’artista, desideroso di trasmettere un’emozione.

La domanda resta: perché? Il fenomeno del cosplay ha superato da tempo i confini della semplice sottocultura giovanile per trasformarsi in un qualcosa di diverso, a cui forse manca ancora un manifesto identitario in cui riconoscersi. Nato dall’unione delle parole inglesi costume e play, il termine racchiude una pratica sociale, artistica e performativa. Questa consiste nell’incarnare visivamente e interpretativi personaggi provenienti dalla cultura pop con riferimento ad anime, manga, videogiochi, serie televisive, cinema e fumetti.

Oggi, nell’era della globalizzazione digitale e della convergenza mediale, il cosplay non è più un hobby marginale esibito esclusivamente negli spazi dei festival della cultura pop, ma vuole essere, riuscendoci in parte, un linguaggio universale che ridefinisce il rapporto tra pubblico e prodotti d’intrattenimento, eliminando quella linea che separa fruibile da fruitore. A livello psicologico e identitario, la pratica si colloca in uno spazio liminale tra realtà e finzione. Indossare i panni di un personaggio fantastico offre un’esperienza temporanea di potenziamento personale (empowerment) permette all’individuo di esplorare nuove sfaccettature della propria personalità e di trovare una comunità di riferimento coesa. Almeno in teoria. In pratica l’approccio verso il mondo dei cosplay è quadruplo: o lo ami, o lo odi, o non lo capisci, o tenti di sfruttarlo.

La differenza tra questi quattro approcci è il rispetto per qualcosa di complesso che inizia con la voglia di comprendere il fenomeno. Amare questa realtà è facile: basta cogliere lo sguardo e la gioia di chi pratica questa forma di cultura. Nulla va aggiunto. Chi odia questo mondo lega il proprio risentimento ad una purezza artistica considerata non derivativa. Il fumetto resta fumetto, il mondo dei games resta ai gamers, e via dicendo. Che un’arte si declini in un’altra viene visto come un tradimento. Chi non capisce vive radicato in una concezione che non conosce il valore, entropico, ancestrale e antropologico, della maschera, usata per essere qualcosa di diverso da sé, processo a volte necessario. Ed infine c’è chi sfrutta quest’arte, cioè quelle realtà imbevute di ignoranza per le quali «far venire quelli che si travestono che fanno colore», senza magari prevedere un camerino per cambiarsi, dei bagni a cui accedere, un contesto che valorizzi questa iniziativa è un modo per ravvivare un evento, per creare movimento, sfruttando una passione, sincera, altrui.

Il mondo dei cosplayer è una rosa che sta ancora sbocciando e come tale va trattata e rispettata. Qui sta la sfida: i cosplayer devono imparare a far riconoscere il valore della propria arte, della propria creatività. Chiedere ed esigere rispetto, perché l’arte creativa è la forma più alta dell’espressione umana, che si scriva una poesia o che si cucia un bikini leopardato capace di generare scosse elettriche.