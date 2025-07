Peperoncino festival, riparte la rassegna jazz più piccante

4 minuti per la lettura

Riparte il Peperoncino jazz festival: a Castrovillari il primo appuntamento della rassegna itinerante con il vulcanico sassofonista americano Eric Darius

Come sempre accade di questi tempi, c’è grande attesa in tutta la Calabria per l’avvio del Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località della regione che anche quest’anno caratterizzerà culturalmente tutto il periodo estivo e offrirà al suo fedelissimo pubblico una strepitosa XXIV edizione che prenderà il via oggi (19 luglio 2025) da Castrovillari.

Dopo la trionfale trasferta newyorkese, che il mese scorso, per il quarto anno, ha visto il festival diretto da Sergio Gimigliano farsi occasione di promozione internazionale della Calabria, con venti giorni all’insegna del grande jazz in abbinamento a degustazioni di prodotti enogastronomici regionali ospitati nelle più iconiche location di Manhattan, e dopo l’anteprima dello scorso 6 luglio realizzata in joint venture con La Guarimba, l’evento a cura dell’associazione culturale Picanto si appresta a partire in grande stile con una “due giorni” ospitata nella cittadina calabrese che per la quantità e qualità degli eventi culturali organizzati sul suo territorio nel corso dell’anno è stata brandizzata istituzionalmente come “Città Festival”.

CON ERIC DARIUS PARTE IL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL

Si partirà, dunque, stasera alle 22 in Piazza Municipio con l’esibizione del vulcanico Eric Darius, sassofonista, cantautore, produttore e interprete americano dotato di indiscusso carisma e in grado come nessun altro di scatenare le folle durante le sue esibizioni live con il suo indiscusso talento, la sua infinita energia e anche con i suoi iconici salti, che ne hanno fatto un vero e proprio personaggio che sta rompendo gli schemi del jazz moderno ed è in cima alle classifiche di Billboard.

Collaboratore, tra gli altri, di artisti vincitori di Grammy Award come Prince, Mary J. Blige, Jamie Foxx, David Foster e George Benson, e, ancora, Carlos Santana, Babyface, Wynton Marsalis, Brian Culbertson, Marcus Miller e Lalah Hathaway, solo per citarne alcuni, Eric Darius salirà sul palco con la talentuosa cantante Alessandra Chiarello e una super band formata dal chitarrista Antonio Castrovillari, dal tastierista Saverio Garipoli, dal bassista Alex Carreri e dal batterista Enzo Astone per presentare al pubblico del PJF la sua ultima e più audace impresa fino ad oggi: “Unleashed”.

Dopo questa serata all’insegna dell’energia e del ritmo, domani, sempre alle 22, nel chiostro del Protoconvento per la prima volta in assoluto salirà sul palco del PJF una delle voci più raffinate e potenti del panorama italiano: Karima.

IL CONCERTO DI KARIMA

Nel corso della serata, che come la prima tappa castrovillarese sarà ad ingresso libero in quanto fortemente voluta dal sindaco Mimmo Lo Polito, dall’assessore all’attuazione del brand “Castrovillari Città Festival” Ernesto Bello e da tutta l’amministrazione comunale della città del Pollino e realizzata anche grazie al fondamentale contributo della Gas Pollino Srl presieduta da Antonio Di Diego, con l’importante sostegno dell’Ottica Di Lernia e della Gelateria Capani e con il supporto logistico di Alia Jazz Hotel, del Ristorante La Torre Infame e del fioraio l’Aiuola, si esibirà Karima.

Oltre ad aver partecipato a Sanremo (2009) e ad essere stata artista supporter per concerti di Whitney Houston, John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal, Karima vanta la partecipazione a numerose trasmissioni televisive di successo (da “Amici” a “Tale e quale Show”, da “Crozza Alive” e “I Migliori Anni” a “Domenica In”) e una prestigiosa collaborazione con Burt Bacharach. Sarà accompagnata al pianoforte dal portentoso Piero Frassi e presenterà al pubblico “Lifetime”, progetto che rappresenta una sorta di viaggio emotivo e autobiografico, proponendo le canzoni che più hanno influenzato il suo percorso artistico, da famosi standard Jazz ai Beatles, passando per Whitney Houston e Burt Bacharach, compositore con cui ha duettato a Sanremo e da cui è stata prodotta.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL

Dopo queste due imperdibili serate castrovillaresi, martedì 22 luglio il PJF (evento realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, di una ventina di amministrazioni comunali, e il cui progetto sarà presentato a valere sull’avviso pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta” della Regione Calabria ) farà la sua tradizionale incursione silana grazie alla tappa pomeridiana organizzata in quel di Camigliatello in collaborazione con il Premio Sila ‘49. Mentre praticamente in contemporanea si inaugura la tre giorni di “Musica al Museo” inserita nella programmazione di “Sybaris Folk”. Rassegna che insieme a “Sybaris Arte” e “Magna Graecia Jazz Fest” fa parte del cartellone di #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura (evento ideato e fortemente voluto dal vulcanico direttore dei Parchi archeologici di Sibari e Crotone Filippo Demma ed organizzato con il contributo del Ministero della Cultura).