Brunori Sas, tre appuntamenti in Calabria con TuttoBrunori

Brunori Sas registra sold out, raddoppia le date e aggiunge tre tappe in Calabria a Catanzaro, Reggio e Cosenza

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI – il nuovo tour di Brunori Sas prodotto da Vivo Concerti e in partenza ad ottobre – registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani.

Tra le nuove date annunciate oggi: il secondo appuntamento a Torino (il 14 ottobre @ Auditorium Lingotto, sold out il 15 ottobre); il secondo a Firenze (il 17 ottobre @ Teatro Verdi, sold out il 18 ottobre); il terzo a Roma (7 novembre @ Auditorium Conciliazione, sold out il 6 novembre); e tre tappe a novembre nella sua Calabria, rispettivamente a Catanzaro (21 novembre @ Teatro Politeama), Reggio Calabria (22 novembre @ Teatro Cilea) e Cosenza (24 novembre @ Teatro Alfonso Rendano). Tutto esaurito anche a Milano il 10 ottobre, a Bologna il 19 ottobre, a Palermo il 15 novembre e a Bari il 18 novembre.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di venerdì 30 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 4 febbraio.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.