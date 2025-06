Top Ten 2024/25: Antonio Mercuri miglior giocatore dell’Eccellenza

2 minuti per la lettura

La Top Ten del Quotidiano del Sud ha premiato Antonio Mercuri quale miglior giocatore di Eccellenza 2024/25. La classifica di rendimento ha emesso il suo verdetto. Nel corso di un’apposita cerimonia tenutasi a Castrolibero nella nostra redazione, il vincitore ha manifestato la propria soddisfazione per la vittoria finale. «È stata una stagione bella e intensa – così Antonio Mercuri – diventata sempre più interessante con il passare delle giornate. Si percepiva, gara dopo gara, grande entusiasmo al nostro interno. Per quanto riguarda la Top Ten è stato bello confrontarsi con avversari di valore, alcuni dei quali amici prima ancora che rivali. Una bella sfida a distanza che sono felice di aver vinto»

Undici nomination per Mercuri nella Top Ten di Eccellenza

Antonio Mercuri è rimasto imbattuto in 17 gare su trenta in Eccellenza. «I meriti sono di tutta la squadra, a cominciare da mister Gregorace, il quale mi ha dato tantissima fiducia che penso di aver ripagato sul campo. Il nostro tecnico è stato bravo ad amalgamare la squadra e a sopperire anche a qualche assenza. Lì dietro tutti sono stati bravissimi, ma i meccanismi difensivi coinvolgono l’intera squadra e questo premio lo condivido con i miei compagni». A proposito della Top Ten del Quotidiano, ricordiamo che ogni settimana è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo. A questi è stato attribuito un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Un lavoro capillare e certosino, il nostro, diretto a premiare quei calciatori che, nel corso della stagione, hanno costantemente giocato a determinati livelli. Per Mercuri 11 presenze nella Top Ten settimanale del Quotidiano. Due volte è stato vincitore di giornata e in altrettante occasioni è giunto in seconda posizione. Per 12 turni è rimasto in vetta alla classifica generale.

Il rendimento e la dedica

La presenza di Antonio Mercuri nella Top Ten di Eccellenza, al primo posto, non è casuale. Ha subito pochi gol anche quest’anno e si è reso autore di parate da urlo. Fargli gol era e rimane difficile: nelle ultime 92 gare di campionato ha incassato 51 gol. Anche questo è un dato di rilievo. Conquistata la prima posizione nella Top Ten del Quotidiano è il momento delle dediche: «Questo primato va alla mia famiglia. La dedica è per i miei cari. Per me sono stati due anni non facili, ma li ho sempre sentiti vicini al mio fianco e li ringrazio. E poi lo dedico alla squadra e alla società dell’Isola Capo Rizzuto».

