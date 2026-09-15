Gol dalla panchina: Andrea Parentela non sbaglia un colpo

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Il tecnico della Deliese continua a risolvere le partite con le sostituzioni. Da quando allena gli aspromontani ben 15 gol in 50 gare sono arrivati dai subentrati

Nell’era delle cinque sostituzioni è anche con i gol che arrivano dalla panchina che si risolvono le partite e Andrea Parentela non sbaglia un colpo. Domenica scorsa, 13 settembre 2026, la Deliese ha sbancato il campo del Soriano Fabrizia con il risultato di 4-1 nella prima giornata di Eccellenza. La metà delle reti siglate sono arrivate da calciatori subentrati a gara in corso. Al 9’ della ripresa mister Parentela ha fatto entrare il centravanti Giuseppe Tedesco, al quale sono bastati otto minuti per segnare e chiudere la gara. Quindi ecco in campo al 19’st Goncalves Paulino: è lui in pieno recupero a firmare la quarta rete degli aspromontani. Un gol, tra l’altro, festeggiato proprio con un abbraccio ad Andrea Parentela. Un vero e proprio mago delle sostituzioni.

Goncalves Paulino abbraccia mister Parentela dopo aver segnato a Soriano (foto di Roberto Saverino)

Andrea Parentela e i 15 gol arrivati dalla panchina

È ormai abituato, Andrea Parentela, a risolvere le sfide con i gol dalla panchina. Quella di domenica scorsa, 13 settembre 2026, è stata la presenza numero 50 di Parentela sulla panchina della Deliese, considerando le sole gare della stagione regolare. È subentrato nella stagione 2024/25, terminata al 6° posto con 34 punti in 19 giornate. Quindi ecco l’exploit nel 2025/26 con la vittoria del campionato (68 punti in 30 giornate). Una promozione arrivata tramite l’affermazione nello spareggio sul Gioiosa Jonica. Limitandoci alle gare della stagione regolare (50 appunto), dal 2024/25 ad oggi sono stati ben 15 i gol arrivati dalla panchina con Parentela allenatore della Deliese. Un numero rilevante, che la dice tutta sulle abilità strategiche del tecnico dei reggini e non solo. C’è anche la capacità di tenere motivato il gruppo, ben sapendo che si può essere decisivi pure a partita in corso.

Le sostituzioni vincenti di Andrea Parentela

Quindici gol dalla panchina, si diceva, per Andrea Parentela in 50 gare di campionato con la Deliese. Nel torneo di Promozione 2024/25 la squadra aspromontana ha segnato tre reti con i subentrati durante la gestione Parentela: Aiello (vittoria esterna con la Bovalinese), Artuso (2-2 ad Africo), Tello Mori (2-1 in casa al ritorno con la Bovalinese). Ma il vero e proprio exploit è giunto nella stagione 2025/26, quella della Promozione in Eccellenza. Dieci volte i calciatori mandati in campo dal tecnico catanzarese hanno trovato poi la via della rete. Insomma: gol dalla panchina per un tecnico, Andrea Parentela, che non sbaglia un colpo.

L’exploit del 2025/26 con dieci centri dei subentrati

Ha iniziato Ibarguen nella larga vittoria sul Maida. Poi dentro Luverà ed ecco il gol del pari decisivo con la Pro Pellaro (1-1). Salomè ha siglato una delle quattro reti rifilate al Pizzo. Poi ancora Ibarguen ha timbrato il centro decisivo per piegare il Capo Vaticano (2-1) alla decima giornata. Due domeniche dopo il tandem Ibarguen-Salomè ha steso l’Africo in trasferta subentrando a gara in corso. Altre due settimane ed è toccato a Giorgiò festeggiare un gol da subentrato sul campo del Val Gallico. Quindi all’ultima di andata centro decisivo, e pesantissimo, di Salomè (2-1 all’Ardore). Nel girone di ritorno c’è lo scontro diretto con il Gioiosa Jonica. È una sfida che può valere un campionato. Al 18’ della ripresa mister Parentela butta dentro Sarantonelli, al quale bastano due minuti per timbrare la rete della vittoria. Il decimo gol dalla panchina per la Deliese edizione 2025/26 lo firma Versaci alla penultima giornata contro il Val Gallico. Il resto è storia recente: doppio centro dei subentrati Tedesco e Paulino Goncalves nel successo per 4-1 di Soriano. Ancora una volta Andrea Parentela legge la partita, motiva i suoi ragazzi e piazza un colpo vincente.

I numeri con la Deliese

In campionato per Andrea Parentela, in 50 gare di campionato sono arrivate 30 vittorie, con 15 pareggi e appena 5 ko. Sono 82 le reti siglate e 26 i gol subiti. Quello del reparto arretrato solido è un altro punto di forza dell’organizzazione tattica di mister Parentela. Poi bisogna aggiungere la vittoria nello spareggio promozione con il Gioiosa Jonica e una finale di Coppa Italia raggiunta. Un crescendo di successi, soddisfazioni ed entusiasmo per una piazza, quella di Delianuova, che ha trovato nell’allenatore catanzarese la persona giusta per poter sognare. E intanto la squadra continua a segnare anche con i subentrati e Andrea Parentela a leggere le partite.

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