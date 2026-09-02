Rombiolo, a Garavati il laboratorio di Spray Art per bambini e ragazzi

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Bombolette spray, colori e creatività per trasformare piazza Maria Santissima Immacolata, a Garavati di Rombiolo, in un laboratorio d’arte a cielo aperto

ROMBIOLO – Bombolette spray, colori e creatività per trasformare piazza Maria Santissima Immacolata, a Garavati, in un laboratorio d’arte a cielo aperto. È l’idea alla base del “Laboratorio di Spray Art 2.0”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale “L’Aquilone”. Iniziativa rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

L’appuntamento, articolato in due giornate, ha registrato una partecipazione numerosa. L’iniziativa era stata inizialmente rinviata a causa dell’ondata di caldo estremo, per garantire la sicurezza dei partecipanti. Alla nuova data, la piazza si è invece riempita di pannelli, colori e giovani aspiranti artisti.

Sotto la guida del responsabile del laboratorio Maurizio Barletta e dei volontari dell’associazione, i partecipanti hanno imparato le principali tecniche della spray art, trasformando uno strumento spesso associato al vandalismo in un mezzo di espressione artistica.

I RAGAZZI HANNO LAVORATO INSIEME, CONFRONTANDOSI SULLE IDEE E COSTRUENDO I PROPRI PROGETTI CREATIVI

Il laboratorio non si è limitato alla realizzazione degli elaborati, ma ha puntato anche sulla collaborazione, sul rispetto degli spazi comuni e sulla condivisione. I ragazzi hanno lavorato insieme, confrontandosi sulle idee e costruendo i propri progetti creativi.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso delle famiglie. «Ogni volta che vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi davanti a un’attività come questa – ha dichiarato il presidente Giuseppe Provenzano – capiamo che il lavoro svolto durante l’anno ha davvero un senso». Provenzano ha quindi ribadito l’impegno dell’associazione a proporre nuove iniziative dedicate ai giovani, alla cultura e alla partecipazione.

«Continueremo a impegnarci affinché l’associazione “L’Aquilone” sia sempre un punto di riferimento per il territorio», ha aggiunto, ringraziando volontari, famiglie, partecipanti, amministrazione comunale e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Il laboratorio si è concluso tra fotografie, sorrisi e mani ancora sporche di colore, lasciando ai partecipanti non solo gli elaborati realizzati, ma anche un’esperienza di condivisione e socialità.