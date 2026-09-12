Pericolo a Vibo, alberi caduti sulla strada per via del nubifragio

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A causa del violento nubifragio di questa mattina alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata stradale, ostruendola completamente

VIBO VALENTIA – La violenta ondata di maltempo di questa mattina, 12 settembre 2026, che ha colpito anche il capoluogo di provincia ha provocato la caduta di una serie di alberi sulla carreggiata stradale, fortunatamente senza conseguenze se non quelle per il traffico veicolare. Lungo la strada panoramica di viale della pace si è spezzato un grosso ramo di pino che ha occupato interamente la strada, tagliandola in due e rendendo impossibile proseguire.

Le auto sono costrette a trovare vie alternative. Ma non è semplice in quanto a poca distanza, nei pressi della scuola di Polizia un altro grosso ramo è caduto occupando, anche in questo caso, interamente la carreggiata stradale. Un terzo episodio analogo si è verificato poco dopo il parco archeologico di Sant’Aloe, nella salita che porta alla Scuola allievi agenti della polizia di Stato.

Il grosso tronco caduto su Viale della Pace

Nei luoghi in questione sono intervenuti i Vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dei tronchi e le forze dell’ordine che stanno deviando il traffico su vie alternative.

A questo si aggiungono gli allagamenti che hanno messo in ginocchio buona parte della città a causa del nubifragio durato circa 20 minuti. Le intense precipitazioni hanno creato problemi anche alla rete elettrica.