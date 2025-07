Vibo, in fiamme l’auto della dirigente al Bilancio del Comune

1 minuto per la lettura

In fiamme l’auto della dirigente al bilancio, Claudia Santoro, del Comune di Vibo. Ancora da chiarire le cause, l’ipotesi del dolo non è esclusa

VIBO VALENTIA – Momenti di paura nella notte tra giovedì e venerdì a Bivona, frazione costiera del comune di Vibo Valentia, dove un’auto è improvvisamente andata in fiamme intorno all’una. Il veicolo, una Jeep Avenger di recente immatricolazione, era parcheggiato nei pressi dell’abitazione della proprietaria, Claudia Santoro, dirigente comunale responsabile del settore Bilancio presso il Comune di Vibo Valentia.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi o causare ulteriori danni a cose o persone. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi per cercare di chiarire la natura dell’incendio.

Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dolosa, che – se confermata – potrebbe aprire scenari inquietanti, soprattutto considerando il ruolo ricoperto dalla vittima all’interno della macchina amministrativa comunale. Gli inquirenti stanno lavorando per individuare eventuali elementi utili che possano chiarire se si sia trattato di un guasto accidentale o di un gesto mirato.