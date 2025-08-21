A Vibo Marina nuovo sbarco di migranti

1 minuto per la lettura

Si attiva la macchina dei soccorsi in attesa dello sbarco di migranti previsto a Vibo Marina

In arrivo al porto di Vibo Valentia una nave da soccorso con a bordo un centinaio di migranti riscattati nel Canale di Sicilia. A darne conferma al Quotidiano del Sud è la Capitaneria di Porto del capoluogo vibonese.

Il mezzo navale “Sars” appartiene ad una ONG tedesca e quello che avverrà è il terzo sbarco di migranti di quest’anno. Intanto la macchina operativa coordinata dalla Prefettura di Vibo Valentia per far fronte allo sbarco di migranti a Vibo Marina è attivata con le forze di polizia, la Croce Rossa e i volontari pronti ad accogliere questo ennesimo carico di umanità in fuga da guerre, miseria e malattie.