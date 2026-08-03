Stupore sul litorale vibonese per il passaggio della Wind Surf

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Gigante a vela davanti alla Costa degli Dei: stupore lungo il litorale vibonese per il passaggio della Wind Surf Cruises, una delle più grandi navi da crociera al mondo

VIBO VALENTIA – Uno spettacolo insolito ha catturato questa mattina l’attenzione di residenti, turisti e di quanti si trovavano in mare lungo la costa vibonese. A solcare le acque del Tirreno, in direzione sud, è stata la Wind Surf, l’ammiraglia della flotta Windstar Cruises, una delle più grandi navi a vela da crociera al mondo.

Il suo passaggio non è passato inosservato. Dalle spiagge della Costa degli Dei ai natanti impegnati in mare, in molti si sono fermati ad ammirare l’elegante veliero moderno, distinguibile per i suoi cinque alberi e il caratteristico profilo slanciato. Numerose le fotografie e i video realizzati dai presenti, incuriositi dalle dimensioni dell’imponente nave.

LE CARATTERISTICHE DELLA WIND SURF CRUISES

Lunga 187 metri, con un baglio di 20 metri e una stazza lorda di 14.745 tonnellate, la Wind Surf rappresenta un perfetto connubio tra la tradizione della navigazione a vela e le più moderne tecnologie. I suoi cinque alberi, alti fino a 67,5 metri sopra il livello del mare, sostengono sette vele triangolari in Dacron per una superficie complessiva di circa 2.600 metri quadrati, gestite da un sofisticato sistema computerizzato di apertura e avvolgimento.

Quando il vento lo consente, il veliero può navigare sfruttando la forza delle vele, mentre la propulsione è assicurata anche da un sistema diesel-elettrico composto da quattro motori ausiliari e due motori elettrici principali. La velocità di crociera raggiunge i 12 nodi con i motori, arrivando fino a circa 15 nodi con il contributo del vento.

A bordo possono essere ospitati fino a 342 passeggeri, assistiti da un equipaggio internazionale composto da oltre 210 persone. La nave dispone di 150 cabine vista mare e di una ventina di suite deluxe, offrendo un’esperienza di crociera esclusiva. Nel 2019 è stata sottoposta a un importante intervento di ammodernamento che ha interessato sia gli impianti di bordo sia gli ambienti interni, elevando ulteriormente gli standard di comfort e lusso.

Il passaggio della Wind Surf davanti alla costa vibonese ha regalato uno spettacolo raro e suggestivo, trasformando per qualche minuto il tratto di mare della Costa degli Dei in una cartolina d’altri tempi, dove l’eleganza di un grande veliero ha saputo attirare gli sguardi e suscitare meraviglia tra bagnanti e diportisti.