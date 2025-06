Vibo Marina, vandalizzate pedane per disabili

2 minuti per la lettura

Dopo soli due giorni dall’installazione a Vibo Marina, sul litorale, vandalizzate e danneggiate le pedane per disabili. La denuncia della ditta incaricata dal Comune

VIBO MARINA – Un atto di inciviltà ha colpito nuovamente il litorale vibonese. Le pedane per disabili installate appena tre giorni fa sono state oggetto di danneggiamenti e furti nella notte scorsa. A denunciare l’accaduto è la ditta Muraca, incaricata dal Comune di Vibo Valentia di posizionare le strutture in diversi punti della costa per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità.

VANDALIZZATE PEDANE PER DISABILI

«Le pedane sono state montate appena due giorni fa… Non sono arrivate integre all’alba del terzo giorno», è l’amaro commento della ditta, che punta il dito contro l’inciviltà dilagante, ricordando anche lo stato in cui spesso si trovano le spiagge: «E non lamentatevi – aggiungono in un messaggio diretto a un altro tipo di incivili – che la spiaggia è sporca se, dopo un happy hour o una cena in riva al mare, abbandonate bottiglie, scatole di pizza e ogni genere di rifiuti. Spesso troviamo anche bottiglie di vetro rotte».

VANDALISMO, NON È UN CASO ISOLATO

Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni si sono verificati episodi simili e, in alcuni casi, ancor più gravi. Tra questi, l’assurdo gesto di chi ha smontato parti di una pedana in legno per usarle come combustibile per un falò notturno.

Atti come questi non solo rappresentano una mancanza di rispetto verso i beni pubblici, ma colpiscono direttamente chi ha già delle difficoltà, privando le persone disabili del diritto fondamentale di poter accedere liberamente al mare.

Il ripetersi di simili episodi solleva interrogativi urgenti sulla necessità di maggiori controlli e di una sensibilizzazione più profonda sul rispetto dei luoghi comuni e delle esigenze altrui.

Le istituzioni locali, intanto, stanno valutando interventi per ripristinare al più presto le strutture danneggiate, mentre cresce l’indignazione tra cittadini e associazioni del territorio. Perché il mare dovrebbe essere un luogo di libertà per tutti, e non teatro di inciviltà.