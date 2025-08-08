Vibo, commerciante aggredito a manganellate in pieno centro

1 minuto per la lettura

Aggredito commerciante in pieno centro a Vibo Valentia: due uomini incappucciati lo hanno colpito con dei manganelli. È il marito di una consigliera comunale del capoluogo

VIBO VALENTIA – Paura e sconcerto nel tardo pomeriggio di oggi 8 agosto 2025 a Vibo Valentia, dove un commerciante di 52 anni, Massimo Cacciatore, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica in via Protetti, è stato brutalmente aggredito da due individui incappucciati e armati di manganelli.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.00, quando i due aggressori hanno fatto irruzione nell’attività, avventandosi con estrema violenza contro il titolare. L’uomo, marito della consigliera comunale del Pd, Laura Pugliese, è stato colpito ripetutamente in più parti del corpo, senza possibilità di difendersi. Subito dopo l’assalto, i responsabili si sono dati alla fuga, probabilmente a bordo di un veicolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il commerciante in ospedale. La vittima, visibilmente scossa e dolorante, è stata raggiunta poco dopo dalla moglie, dai familiari e da alcuni amici.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio. Gli inquirenti stanno ora incrociando le immagini con quelle degli edifici circostanti per ricostruire il tragitto dei due aggressori prima e dopo l’assalto. Parallelamente, si stanno vagliando i possibili motivi alla base del gesto, senza escludere alcuna pista.

L’episodio ha destato sgomento nella popolazione, colpita dalla violenza dell’azione e dal fatto che sia avvenuta in pieno centro cittadino, in un orario di forte passaggio. Molti hanno espresso solidarietà alla vittima, auspicando che le indagini possano portare rapidamente all’individuazione dei responsabili. Le forze dell’ordine proseguono le indagini a ritmo serrato per far luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia gli autori dell’aggressione.