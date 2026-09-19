Maierato, escavatore dato alle fiamme

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Escavatore dato alle fiamme la scorsa notte a Maierato. Il mezzo appartiene ad una impresa che sta svolgendo lavori alla rete fognaria. La vicinanza del sindaco Rizzello e del Comune

MAIERATO – Un escavatore dell’impresa impegnata nei lavori di realizzazione e adeguamento della rete fognaria nel territorio comunale di Maierato è stato interessato da un incendio nella tarda serata di ieri, poi domato dai vigili del fuoco del comando provinciale. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.

A intervenire sulla vicenda è il sindaco di Maierato, Giuseppe Rizzello, che ha espresso la propria vicinanza, e quella dell’Amministrazione comunale, al titolare dell’impresa e ai lavoratori coinvolti.

«Si tratta di un episodio che desta preoccupazione e che non può essere sottovalutato – afferma il primo cittadino – soprattutto perché ha interessato un mezzo operativo impiegato nell’ambito di un’opera pubblica attualmente in corso».

Il sindaco invita alla prudenza in attesa che si chiariscano le cause dell’incendio e l’eventuale presenza di responsabilità. «In questa fase è fondamentale mantenere la massima prudenza», sottolinea Rizzello, ribadendo che sono in corso gli accertamenti da parte degli organi preposti. L’Amministrazione comunale manifesta quindi fiducia nel lavoro delle autorità, auspicando che gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto possano essere acquisiti rapidamente: «Resta ferma la nostra attenzione affinché i lavori pubblici in corso possano proseguire nella massima sicurezza e nel rispetto della legalità», conclude il sindaco Rizzello.