Vibo Marina, rimosse le docce pubbliche costate 40mila euro mai entrate in funzione

2 minuti per la lettura

Rimosse dal Comune le docce pubbliche sul lungomare di Vibo Marina mai entrate in funzione: 40mila euro spesi nel nulla. Installate nel 2024 e collaudate ma mai utilizzate. Il progetto prevedeva anche attrezzature per il salvataggio

VIBO VALENTIA – Una storia che unisce spreco di denaro pubblico e inerzia amministrativa si è consumata sul lungomare Vespucci, a Vibo Marina, dove stamani, 29 luglio, si è proceduto alla rimozione delle docce pubbliche a energia solare mai entrate in funzione. Installate tra il Lido La Vela e il Lido La Rada, le strutture erano lì dall’ottobre 2024, pronte all’uso ma mai operative.

Le docce – dotate di lettore elettronico per carte ricaricabili – facevano parte di un progetto più ampio, approvato dalla giunta dell’allora sindaca Maria Limardo il 7 giugno 2023, che prevedeva anche l’acquisto di due torrette per i bagnini, pattini di salvataggio, binocoli, salvagenti e altre dotazioni per la sicurezza balneare.

MESI DI IMMOBILISMO E DOCCE DA CHIUDERE A VIBO MARINA

Dopo il collaudo, però, nulla è stato completato: mancava l’allaccio alla rete idrica, una cisterna per la riserva d’acqua, una pompa ausiliaria e un’app per la gestione del servizio. Tutti elementi fondamentali per il funzionamento delle docce ma, nonostante le risorse in bilancio, mai realizzati.

La vicenda è esplosa grazie alla denuncia del giornalista Pietro Comito, la cui segnalazione ha trovato spazio nella seduta della III Commissione consiliare, presieduta da Silvio Pisani. Durante l’incontro, l’opposizione ha chiesto chiarimenti sul caso, sollevando questioni di trasparenza e responsabilità amministrativa.

IL PROGETTO CONDANNATO ALL’ABBANDONO

Pisani ha annunciato di essersi interfacciato con gli uffici tecnici per accertare l’origine dell’impasse, mentre da parte dell’assessorato è arrivata l’ammissione di un colpevole ritardo nella gestione delle opere complementari, che ha di fatto condannato il progetto all’abbandono e intanto, i cittadini e i turisti continuano ad attendere servizi che restano, ancora una volta, solo sulla carta.