Vibo, nuovi parcheggi tra Teatro e Poliambulatorio Asp

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Operazione urbanistica tra Poliambulatorio dell’Asp e Teatro, con la Giunta del Comune di Vibo che dà il via alla permuta di terreni per realizzare nuovi parcheggi, venendo incontro alle richieste ataviche della cittadinanza.

VIBO VALENTIA – Un’operazione patrimoniale e urbanistica destinata a decongestionare il traffico e risolvere la cronica carenza di sosta in una delle zone più sensibili della città è quella della Giunta comunale di Vibo Valentia con il via libera alla proposta di permuta tra terreni di proprietà dell’ente e quelle private appartenenti alla ditta Corrado-Mirabello che pone le basi per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a servizio del Poliambulatorio Asp e del vicino Teatro comunale, andando così incontro alle richieste ataviche della cittadinanza.

LA PROPOSTA FORMALIZZATA A MAGGIO DALLA DITTA

L’operazione nasce da una proposta formalizzata dalla ditta privata nel maggio scorso. Nello specifico, il Comune cederà un insieme di particelle di sua proprietà per un totale di 3.655 metri quadrati. In cambio, l’ente pubblico acquisirà la titolarità di un’area ben più estesa, pari a 5.991 metri quadrati complessivi. All’interno dell’accordo, i privati hanno mantenuto per sé (o per terzi da nominare) i diritti edificatori di asservimento urbanistico su circa 4.378 metri quadrati, ad eccezione della particella n. 1028 (di oltre 1.600 mq) da cedere integralmente e senza vincoli al patrimonio comunale.

NUOVI PARCHEGGI PER L’ASP E IL TEATRO: IL COMUNE VALUTA

Secondo la relazione tecnica del Settore 4 e la stima economica allegata alla delibera, l’operazione risulta di “comprovata convenienza pubblica”. I valori dei terreni si equivalgono — con eventuale conguaglio previsto in perizia — ma è il ritorno funzionale per la collettività a fare la differenza.

Attualmente le aree comunali rientrano nel PSC (Piano Strutturale Comunale) in ambiti ad elevata densità edilizia previsti a Piano di Comparto, mentre i terreni privati sono già tipizzati come “aree a servizi”. Destinare l’intera superficie acquisita a un maxi-parcheggio antistante il Poliambulatorio consentirà non solo di snodare i flussi di traffico diretti verso la struttura sanitaria e le attività culturali del Teatro, ma rappresenterà un intervento strutturale in grado di aumentare la sicurezza stradale e valorizzare il patrimonio economico dell’ente.

PROSSIMO PASSAGGIO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI VIBO

Ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e il voto unanime dell’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Francesco Romeo, l’iter amministrativo non si ferma qui. Trattandosi di una variazione e di una disposizione del patrimonio immobiliare, la proposta viene ora inviata al Consiglio Comunale, al quale spetterà la votazione finale e definitiva per autorizzare la firma dei rogiti di permuta.