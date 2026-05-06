Strage di Nicotera, ergastolo per Ciko Olivieri nel processo ter 

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La corte d’Assise d’Appello riconosce la piena capacità di intendere e volere di Ciko Olivieri l’imputato condannato all’ergastolo per I due omicidi e tre tentati omicidi nel maggio del 2018.

VIBO VALENTIA – Condanna all’ergastolo da parte della Corte d’Assise d’Appello per l’imputato Francesco Olivieri, detto Ciko, 39 anni, di Nicotera accusato di duplice omicidio aggravato, di un tentato omicidio e dei reati di lesioni personali, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi. Il processo si è celebrato dopo un secondo annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Stando a quanto riportato da “Il Vibonese”, una perizia della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha stabilito la piena capacità di intendere e volere da parte di Ciko Olivieri al momento del raid omicida che l’11 maggio 2018 ha provocato la morte a Nicotera di Michele Valarioti e Giuseppina Mollese, uccisi a colpi di fucile, e il ferimento a Limbadi di Francesca Vardè, Vincenzo e Pantaleone Timpano.

La corte aveva nominato come consulenti Rolando Paterniti (Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo, Direttore della Scuola di Tecnica Peritale “Intendere e Volere” e Docente del Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, Università degli Studi di Firenze), Simonetta Costanzo (Psicoanalista, Criminologa, Psicodiagnosta, Psicopedagogista Università della Calabria Unical-Cosenza), Elisabetta Marasco (Psichiatra, Direttore UFS Salute Mentale in carcere Asl Toscana Centro). La difesa, nella persona dell’avvocato Francesco Schimio, aveva incaricato gli specialisti Pietrantonio Ricci (Professore Emerito in Medicina Legale dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro), Francesco Polito (Medico Chirurgo – Specialista Psichiatria e Specialista Igiene e Medicina Preventiva, Iscritto Albo Consulenti Tecnici e Periti Tribunale di Reggio Calabria e Docente di Psicologia Forense Scuola di Spec. in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica).

STRAGE DI NICOTERA, OLIVIERI CONDANNATO ALL’ERGASTOLO

Nel corso della sentenza, dalla saletta di Prato dove Olivieri era videocollegato, l’imputato ha dato in escandescenza danneggiando tutto, danneggiando la cabina telefonica in vetro, e telecamere e aggredendo con le sedie gli agenti penitenziari che cercavano di placarlo. La stessa scena si era verificata alla passata udienza ad eccezione della mancata aggressione alle guardie penitenziarie. Per tale ragione la si è chiesta alla Corte la trasmissione degli atti e della videoregistrazione alla Procura di Prato per competenza territoriale finalizzata a procedere penalmente contro Olivieri.

A febbraio del 2015 la V sezione della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Francesco Schimio e Giovanni Piccolo, aveva annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise d’Appello di Catanzaro la precedente sentenza di secondo grado con cui i giudici catanzaresi avevano inflitto la condanna all’ergastolo di Ciko Olivieri.

Si trattava del terzo processo d’appello per l’imputato di Preitoni di Nicotera Che quel giorno mise in atto la propria missione di morte per vendicare il fratello ucciso nel 1997. Su quella vicenda ha parlato il collaboratore di giustizia Pasquale Megna riferendo la genesi di quella mattanza per come appresa dal Ciko e dal fratello Giuseppe.

Nella “Strage di Nicotera”, avvenuta il pomeriggio dell’11 maggio del 2018, vennero uccisi, per mano di Francesco Giuseppe Olivieri detto “Ciko”, Giuseppina Mollese, 80 anni, Michele Valerioti (63 anni) e feriti Pantaleone Timpano (che era riuscito ad evitare i proiettili per poi scagliarsi contro il suo aggressore con una lastra di legno del separé), il fratello di Vincenzo alias “Scarceja”, Pantaleone D’Agostino e l’avvocato Francesco Di Mundo, colti di sorpresa mentre erano intenti a giocare a carte all’interno di un bar di Limbadi.