Nicotera piange Totò Reggio, il ricordo del fratello Salvatore: «Ha lottato con tenacia contro la morte»

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Il commosso ricordo di Salvatore Reggio, ex sindaco di Nicotera, verso il fratello Totò, deceduto ieri sera, giovedì 10 settembre, dopo aver lottato per la vita in seguito alla brutale aggressione subita nella propria abitazione da parte della badante ucraina

NICOTERA – «Mio fratello non c’è più»; è nelle parole di Salvatore Reggio, ex sindaco di Nicotera, tutto il dolore per la morte del fratello Totò, deceduto ieri sera, 10 settembre 2026, dopo aver lottato per la vita in seguito alla brutale aggressione subita nella propria abitazione da parte della badante ucraina. Una tragedia che ha spezzato la vita di un uomo conosciuto e stimato a Nicotera per la sua lunga attività nel mondo della scuola e per il suo passato da atleta e calciatore.

Salvatore Reggio ripercorre le ultime, drammatiche vicende che hanno preceduto la morte del fratello: «Ha lottato con tenacia contro la morte, con due ferite da accoltellamento, con cinque costole rotte e anche con la clavicola rotta, dopo la brutale e inaudita aggressione subita dalla propria badante nella sua propria casa».

«C’è dolore e tanta tristezza», scrive Salvatore, che trova però una ragione di conforto nell’eredità morale lasciata dal fratello. «Ci consola il fatto che lascia un’eredità notevole di valori di vita, di moralità e impegno civile».

TOTò REGGIO, UNA VITA SUI BANCHI DI SCUOLA

Una vita spesa soprattutto tra i banchi di scuola. Per circa quarant’anni Totò Reggio è stato professore, insegnante ed educatore, distinguendosi, ricorda il fratello, per «grande sensibilità, profonda ed empatica» e per una particolare capacità di ascolto e dialogo con gli alunni e con i giovani.

«Una capacità di ascolto e dialogo, con tutti i suoi alunni e con tutti i giovani, di rara attenzione e partecipazione», sottolinea Salvatore nel ricordare una figura che aveva fatto dell’educazione e del rapporto con le nuove generazioni una parte centrale della propria vita.

IL CALCIO E LE GRANDI PARATE PARTENDO DA NICOTERA FINO A SFIORARE LA SERIE A

Nel ricordo del fratello trova spazio anche la sua lunga storia sportiva. Totò Reggio è stato infatti un portiere di talento, protagonista tra i pali di diverse formazioni calcistiche. «Una grande storia calcistica di grande n.1, per posizione e per parate spettacolari e plastiche», racconta Salvatore.

Il suo nome è rimasto legato soprattutto alla Polisportiva di Nicotera, società simbolo del paese, ma anche ad altre importanti realtà calcistiche regionali. Una carriera che avrebbe potuto portarlo ancora più lontano. «Fu corteggiato dal Catanzaro nella sua prima presenza in serie A – ricorda il fratello – ma rinunciò per motivi di studio e per il diniego fatto da un centrocampista, Mazzitello, da lui segnalato, anch’esso di Nicotera».

LA PASSIONE PER L’ATLETICA

Meno conosciuta, ma altrettanto significativa, è l’altra anima sportiva di Totò Reggio, quella legata all’atletica: «Ci lascia pure, cosa meno nota, i suoi primati, da discobolo, nelle gare studentesche regionali e nazionali di lancio del disco», racconta Salvatore. Una passione che non si era esaurita con la pratica agonistica. Per diversi anni, infatti, Totò Reggio fu anche preparatore e allenatore di un gruppo di ragazze liceali del Liceo Classico di Nicotera. «Di questa disciplina fu per diversi anni, da esterno, lui era universitario, preparatore ed allenatore di un gruppo di ragazze liceali del Liceo Classico di Nicotera che conquistarono anch’esse medaglie e vittorie nel lancio del disco nelle Olimpiadi regionali».

«MIO FRATELLO, UNA FIGURA BELLA»

Nel congedarsi dal fratello, Salvatore Reggio ne riassume il profilo attraverso i valori che ne hanno accompagnato l’esistenza: «Una figura bella, nei valori della famiglia, degli affetti, delle amicizie e nel rispetto delle persone».

Poi l’ultimo saluto, affidato a poche parole che racchiudono il dolore per una perdita e, insieme, la gratitudine per una vita condivisa: «Riposa in pace, caro nostro fratello Totò. Grazie di tutto!».