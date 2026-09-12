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Vibo, raccolta firme per limitare i rischi di incidenti sulla strada della Costa degli Dei

| 12 Settembre 2026 14:13 | 0 commenti

L'incidente in cui ha perso la vita una donna di Spezzano Albanese

L'incidente in cui ha perso la vita una donna di Spezzano Albanese

vibo valentia, costa degli dei, incidente mortale
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È partita una petizione popolare per chiedere interventi urgenti sulla strada del mare della Costa degli Dei, nella provincia di Vibo, teatro negli anni di numerosi incidenti

VIBO VALENTIA – È partita una petizione popolare per chiedere interventi urgenti sulla strada del mare della Costa degli Dei, teatro negli anni di numerosi incidenti. A promuoverla sono il Forum Terzo Settore VV Ets, primo firmatario, il Comitato pro rotatoria incrocio ex Ss 522-Sp 95-Comunale Paradisoni-Punta Safò-Punta Scrugli, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Aps, l’Aido Gruppo Briatico Odv, la Cri Comitato di Costa degli Dei e di Vibo Valentia Odv-Vv, Augustus Prociv-Vv Odv e il Gruppo Rinascita per Zambrone.

La petizione è indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al presidente della Regione Calabria, al presidente della Provincia di Vibo Valentia, al prefetto di Vibo Valentia e ai sindaci dei Comuni attraversati dalla ex Ss 522: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia e Tropea e per conoscenza anche al senatore Giuseppe Mangialavori, al consigliere regionale Vito Pitaro e all’Anas Spa. Una strada, come detto, teatro di morte questa estate con gli incidenti costati la vita ad una donna e a un ragazzo, tra l’altro avvenuti a pochi minuti di distanza.

I promotori chiedono la «messa in sicurezza e riclassificazione della Strada provinciale Sp 95 (ex Ss 522) per l’alta densità veicolare e i numerosi incidenti avvenuti, di cui molti fatali, con passaggio di competenza alla Regione Calabria e/o ad Anas Spa». Il tratto, sottolineano, è utilizzato da residenti, pendolari e turisti ed è «di fondamentale importanza per il collegamento e la mobilità dell’intera provincia di Vibo Valentia e più in particolare per la Costa degli Dei, che in un anno accoglie più di 2 milioni di turisti, e per gli interventi di emergenza-urgenza e della Protezione civile».

LE CRITICITà LUNGO LA EX STATALE 522

Nel documento si evidenzia l’elevata incidentalità e il grave stato di manutenzione della strada. I promotori parlano di «profondo degrado strutturale», con manto stradale dissestato, buche, assenza di illuminazione agli incroci, cedimenti della carreggiata e guardrail assenti o non conformi. Si segnala inoltre «una quasi totale carenza di segnaletica orizzontale e verticale», con strisce cancellate e cartelli usurati, mancanti o coperti dalla vegetazione, una situazione che renderebbe la guida particolarmente rischiosa nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse.
Secondo i promotori, «l’attuale gestione non riesce a garantire gli standard minimi di sicurezza, manutenzione del verde e pulizia delle cunette e dei margini stradali».

PROPOSTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLA STRADA

Per i firmatari, la strada, considerati i volumi di traffico e la sua strategicità, «dovrebbe possedere tutte le caratteristiche almeno di una strada extraurbana secondaria (tipo C)». Una classificazione che, sostengono, richiederebbe interventi strutturali e finanziari che la Provincia non sarebbe in grado di sostenere. Da qui la richiesta di «riclassificazione formale della Sp 95 (ex Ss 522)» come strada extraurbana secondaria di categoria C e di trasferire la gestione all’Anas Spa o direttamente alla Regione Calabria.

Infine, si chiede «un piano straordinario e immediato di messa in sicurezza» con il rifacimento del manto stradale, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali.

Per firmare la petizione basta andare sul sito Change.org alla voce “Sicurezza Stradale – Richiesta d’interventi sulla Strada Provinciale SP 95 (ex SS 522).

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