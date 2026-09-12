Vibo, raccolta firme per limitare i rischi di incidenti sulla strada della Costa degli Dei

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È partita una petizione popolare per chiedere interventi urgenti sulla strada del mare della Costa degli Dei, nella provincia di Vibo, teatro negli anni di numerosi incidenti

VIBO VALENTIA – È partita una petizione popolare per chiedere interventi urgenti sulla strada del mare della Costa degli Dei, teatro negli anni di numerosi incidenti. A promuoverla sono il Forum Terzo Settore VV Ets, primo firmatario, il Comitato pro rotatoria incrocio ex Ss 522-Sp 95-Comunale Paradisoni-Punta Safò-Punta Scrugli, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Aps, l’Aido Gruppo Briatico Odv, la Cri Comitato di Costa degli Dei e di Vibo Valentia Odv-Vv, Augustus Prociv-Vv Odv e il Gruppo Rinascita per Zambrone.

La petizione è indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al presidente della Regione Calabria, al presidente della Provincia di Vibo Valentia, al prefetto di Vibo Valentia e ai sindaci dei Comuni attraversati dalla ex Ss 522: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia e Tropea e per conoscenza anche al senatore Giuseppe Mangialavori, al consigliere regionale Vito Pitaro e all’Anas Spa. Una strada, come detto, teatro di morte questa estate con gli incidenti costati la vita ad una donna e a un ragazzo, tra l’altro avvenuti a pochi minuti di distanza.

I promotori chiedono la «messa in sicurezza e riclassificazione della Strada provinciale Sp 95 (ex Ss 522) per l’alta densità veicolare e i numerosi incidenti avvenuti, di cui molti fatali, con passaggio di competenza alla Regione Calabria e/o ad Anas Spa». Il tratto, sottolineano, è utilizzato da residenti, pendolari e turisti ed è «di fondamentale importanza per il collegamento e la mobilità dell’intera provincia di Vibo Valentia e più in particolare per la Costa degli Dei, che in un anno accoglie più di 2 milioni di turisti, e per gli interventi di emergenza-urgenza e della Protezione civile».

LE CRITICITà LUNGO LA EX STATALE 522

Nel documento si evidenzia l’elevata incidentalità e il grave stato di manutenzione della strada. I promotori parlano di «profondo degrado strutturale», con manto stradale dissestato, buche, assenza di illuminazione agli incroci, cedimenti della carreggiata e guardrail assenti o non conformi. Si segnala inoltre «una quasi totale carenza di segnaletica orizzontale e verticale», con strisce cancellate e cartelli usurati, mancanti o coperti dalla vegetazione, una situazione che renderebbe la guida particolarmente rischiosa nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse.

Secondo i promotori, «l’attuale gestione non riesce a garantire gli standard minimi di sicurezza, manutenzione del verde e pulizia delle cunette e dei margini stradali».

PROPOSTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLA STRADA

Per i firmatari, la strada, considerati i volumi di traffico e la sua strategicità, «dovrebbe possedere tutte le caratteristiche almeno di una strada extraurbana secondaria (tipo C)». Una classificazione che, sostengono, richiederebbe interventi strutturali e finanziari che la Provincia non sarebbe in grado di sostenere. Da qui la richiesta di «riclassificazione formale della Sp 95 (ex Ss 522)» come strada extraurbana secondaria di categoria C e di trasferire la gestione all’Anas Spa o direttamente alla Regione Calabria.

Infine, si chiede «un piano straordinario e immediato di messa in sicurezza» con il rifacimento del manto stradale, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali.

Per firmare la petizione basta andare sul sito Change.org alla voce “Sicurezza Stradale – Richiesta d’interventi sulla Strada Provinciale SP 95 (ex SS 522).