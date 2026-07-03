Il Comune di Rombiolo stabilizza sette lavoratori Tis

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La stabilizzazioni di sette lavoratori Tis al Comune di Rombiolo arriva dopo anni di continue proroghe e incertezze.

ROMBIOLO – La precarietà, a volte, si chiude senza rumore: una firma, un contratto e la fine di un percorso lungo anni. Sette lavoratrici e lavoratori del bacino storico dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), hanno raggiunto un traguardo atteso da tempo. Stiamo parlando dell’ingresso nell’organico del Comune di Rombiolo con contratto a tempo indeterminato.

Si chiude, così, una fase fatta di proroghe, incertezze e lavoro quotidiano spesso svolto dietro le quinte ma ritenuto essenziale per il funzionamento dell’ente. La stabilizzazione è resa possibile da una misura della Regione Calabria, che sosterrà economicamente gli enti locali nelle assunzioni fino al 2029.

LA SINDACA DI ROMBIOLO CATERINA CONTARTESE: “RISULTATO FRUTTO DI UNA SCELTA POLITICA CHIARA”

«Si tratta di un risultato significativo – afferma la sindaca Caterina Contartese – frutto di una scelta politica chiara e responsabile. Scelta che chiude un lungo percorso di precarietà e riconosce il valore di persone che negli anni hanno garantito con serietà e dedizione un contributo essenziale al funzionamento del nostro Ente».

Per la prima cittadina si tratta anche di un investimento sulla qualità dei servizi. «Abbiamo colto questa opportunità con convinzione – sostiene– perché investire nel lavoro stabile significa investire nell’efficienza dell’amministrazione e nei servizi ai cittadini».

Contartese rivolge, poi, un pensiero anche ai tirocinanti che negli anni hanno prestato servizio negli uffici comunali, sottolineando come il loro contributo sia stato spesso determinante, pur in un contesto di incertezza normativa che ha talvolta inciso sulla continuità dei servizi.

«Oggi con la stabilizzazione si apre una fase nuova, più solida e orientata alla responsabilità», aggiunge l’amministratrice, rivolgendo infine gli auguri ai neoassunti affinché possano svolgere il proprio incarico con professionalità e senso del dovere, nella consapevolezza che lavorare per il Comune significa servire la comunità.

IL GRUPPO DI MINORANZA PRECISA: “GIORNATA STORICA GRAZIE AI FONDI DELLA REGIONE CALABRIA”

Sulla vicenda interviene anche il gruppo consiliare di opposizione “Democratici in Movimento – Uniti per Rombiolo”, che accoglie positivamente la stabilizzazione dei sette lavoratori. «È una giornata memorabile per i tirocinanti di inclusione sociale – si legge nella nota – che, grazie ai fondi della Regione Calabria, raggiungono finalmente la stabilità lavorativa dopo anni di precariato e sacrifici».

Per la minoranza i neoassunti rappresentano «figure indispensabili per rendere i servizi comunali più efficienti e vicini ai cittadini», con l’augurio di proseguire il proprio lavoro con la stessa dedizione di sempre.