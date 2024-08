Incendio a Feroleto Antico: distrutto un capannone

1 minuto per la lettura

Grave incendio a Feroleto Antico: capannone avvolto dalle fiamme, ingenti i danni e indagini in corso sulle possibili cause.

LAMEZIA TERME – In fiamme un capannone adibito ad attività commerciale in contrada Garrube di Feroleto Antico, nei pressi del centro commerciale “due mari”. Sulle cause delle fiamme ci sono accertamenti in corso.

Al momento dell’incendio vi erano alcuni operai che evacuavano in autonomia i locali senza conseguenze. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autoscala e autobotte per rifornimento idrico.

Le fiamme hanno interessato delle pedane accatastate all’esterno della struttura propagandosi ai pannelli coibentati di copertura delle pareti esterne del capannone. Parzialmente interessato dal propagarsi delle fiamme anche il tetto con struttura portante in legno e copertura con pannelli coibentati.

TEMPESTIVO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELL’INCENDIO AL CAPANNONE DI FEROLETO ANTICO

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dell’attività commerciale. La stessa ha comunque riportato danni per annerimento dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione.

Sul posto 15 unità dei vigili del fuoco coordinate dal funzionario, ispettore antincendi esperto Massimo Conforti, anche per effettuare verifiche strutturali e accertamenti per stabilire l’origine del rogo (al momento nessuna ipotesi viene esclusa).