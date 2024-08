1 minuto per la lettura

Il giovane 23enne morto a Falerna originario di Lamezia Terme è stato colto dal malore mentre era con alcuni amici in un lido sulla spiaggia.

FALERNA (LAMEZIA TERME)- Era in un lido sulla spiaggia con alcuni amici, poi un improvviso malore. I medici del 118 dopo circa 30 minuti riescono a rianimarlo per poi trasportarlo all’ospedale di Lamezia dove poco dopo è morto. Non ce l’ha fatta Simone Nicotera 23 anni di Lamezia. Il ragazzo che praticava nuoto con una società lametina, è stato colto da un malore improvviso. Simone si trovava in un lido sulla spiaggia di Falerna con alcuni amici nella tarda mattinata di ieri. Sembrava essersi ripreso dopo i soccorsi del 118 (sul posto anche l’elisoccorso, allertato nell’eventualità di un trasporto all’ospedale Pugliese di Catanzaro) ma il ragazzo è poi deceduto all’ospedale tra la disperazione di familiari e amici e di alcuni testimoni.

IL GIOVANE 23 ENNE MORTO A FALERNA ERA UN ATLETA DELL’ARVALIA NUOTO LAMEZIA

«Ero li presente quando è arrivato in Pronto Soccorso – dice uno dei testimoni – i medici hanno fatto di tutto, non ho mai visto una equipe tempestiva, di più di 20 dottori ad eseguire vari tentativi di rianimazione». Una morte, allo stato, inspiegabile, anche perché il ragazzo era un atleta dell’Arvalia Nuoto Lamezia.